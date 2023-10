Jedenácté české finále v historii. Bouzková vyzve v Číně Siniakovou

Česká tenistka Marie Bouzková hraje o postup do čtvrtfinále • Reuters

V prvním setu Bouzková proti Šnajderové otočila skóre z 1:4 na 5:4 a 30:0, ale nedopodávala. Vyrovnanou sadu nakonec světová devětadvacítka získala v tie-breaku, který vyhrála 7:5.

Hned na úvod druhého setu se Češka při vlastním podání dostala ze stavu 0:40 a vzápětí čistou hrou získala brejk. Ruska, která je v žebříčku o 43 míst níž, často chybovala. V osmém gamu posedmé v utkání neudržela servis a Bouzková po necelé hodině a tři čtvrtě proměnila první mečbol.

„V prvním setu jsem dlouho prohrávala, soupeřka trefovala vítězné míče. Podařilo se mi vydržet trpělivá a nakonec jsem to nějak obrátila,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková. „Teď chci hlavně odpočívat, byl to dlouhý týden,“ dodala.

Pětadvacetiletá Bouzková byla letos v semifinále poprvé. O titul si zahraje popáté, uspěla pouze loni v Praze. V Nan-čchangu nasazená trojka dosud neztratila ve čtyřech zápasech ani set.

Siniaková vedla v prvním setu po dvou brejcích nad Fernandezovou 4:1, avšak Kanaďanka, která ji v neděli zdolala v třísetové bitvě o titul v Hongkongu, vyrovnala. Po dalších třech ztracených servisech v řadě uspěla až Češka, která tak úvodní sadu získala.

Také ve druhém setu pokračovala bitva o podání, obě tenistky v celém utkání vybojovaly málo vídaných 32 brejkbolů. Šedesátá hráčka žebříčku Siniaková, jež nastoupila s obvázaným stehnem, otočila z 1:3 na 4:3. Nakonec zápas po více než dvou hodinách ukončila prvním proměněným mečbolem.

„Byla to opravdu tvrdá bitva. Minulý týden panovaly úplně jiné podmínky, tady to bylo o trochu pomalejší. To mi vyhovuje víc, protože Leylah hraje opravdu rychle a neustoupí od toho,“ uvedla Siniaková.

Sedmadvacetiletá Siniaková je letos ve finále potřetí, v červenci v Bad Homburgu slavila čtvrtý titul. Do singlového finále postoupila bývalá světová jednička ve čtyřhře podesáté v kariéře.

Dvě české tenistky se do finále turnaje na okruhu WTA naposledy dostaly předloni v Praze. V červenci Barbora Krejčíková porazila Terezu Martincovou 2:0 na sety. K českému finále na ženském okruhu dojde v neděli celkem pojedenácté. Ve vzájemné bilanci vede Siniaková 1:0 díky výhře na předloňském Roland Garros.

Místo Rok Finále Výsledek Boston 1984 Hana Mandlíková - Helena Suková 7:5, 6:0 Adelaide 1988 Jana Novotná - Jana Pospíšilová 7:5, 6:4 Auckland 1991 Eva Švíglerová - Andrea Strnadová 6:2, 0:6, 6:1 Brighton 1994 Jana Novotná - Helena Suková 6:7, 6:3, 6:4 Hertogenbosch 2005 Klára Koukalová - Lucie Šafářová 3:6, 6:2, 6:2 Hobart 2009 Petra Kvitová - Iveta Benešová 7:5, 6:1 Sydney 2015 Petra Kvitová - Karolína Plíšková 7:6, 7:6 Praha 2015 Karolína Plíšková - Lucie Hradecká 4:6, 7:5, 6:3 New Haven 2015 Petra Kvitová - Lucie Šafářová 6:7, 6:2, 6:2 Praha 2021 Barbora Krejčíková - Tereza Martincová 6:2, 6:0 Nan-čchang 2023 Marie Bouzková - Kateřina Siniaková

Tenisový turnaj žen v Nan-čchangu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Bouzková (3-ČR) - Šnajderová (Rus.) 7:6 (7:5), 6:2,

Siniaková (ČR) - Fernandezová (Kan.) 7:5, 6:4.