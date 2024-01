Krejčíkovou musel rozchod s koučem rozhodit. Přicházejí lepší časy Čechů

Stejná vítězka v ženské dvouhře, nový šampion mezi muži. Australian Open, první grandslam tenisové sezony, nabídlo v Melbourne řadu zajímavých příběhů. Aryna Sabalenková obhájila loňský titul, poprvé v kariéře na turnaji velké čtyřky slavil Jannik Sinner. A vidět byli i čeští zástupci. Barbora Krejčíková se dostala do čtvrtfinále, zajímavé výkony předvedli muži. Celý turnaj v komentáři pro iSport Premium detailně rozebírá Zdeněk Žofka, zkušený tenisový trenér.

„Je fantastické, že mužské finále v Melbourne vyhrál Jannik Sinner, už to chtělo nového tenisového šampiona. V semifinále porazil Novaka Djokoviče, což je na grandslamu absolutně mimořádný počin. Jannikovi se to podařilo dokonce na Australian Open, kde se Srb cítí prakticky neporazitelný. Je úžasné, jak to mladý Ital ustál, klobouk dolů. Novaka turnaj nezachytil v nejlepší formě, ale pořád je nesmírně těžké jej porazit na jakémkoliv grandslamu, natož právě zde.

Djokovič působil dost unaveně už od začátku turnaje. Loni vyhrál Masters, kdy se střetl hned dvakrát se Sinnerem s bilancí 1:1. Pak absolvoval také Davis Cup. Srbsko to od něj očekává, jenže tím ztrácí síly. Kdyby po Turnaji mistrů ukončil sezonu, měl by delší pauzu a možná nemusel být na Australian Open tolik unavený. Sinner jej navíc ve finále Davis Cupu zdolal podruhé, což mu