Veselý: Je to zoufalství. S hubnutím bojuju. Pomůže manžel Kvitové?

Archiv: Jiří Veselý hraje na US Open s Kevinem Andersonem • Profimedia.cz

Spolupráce s trenérem a manželem Petry Kvitové může vrátit Veselého zpět do stovky žebříčku ATP • Koláž iSport.cz

Jaro 2022 – slavné vítězství v Dubaji nad Novakem Djokovičem. Podzim 2023 – třetí kolo US Open. Jenže letos zatím hvězdné chvilky nepřišly. Naopak. Jiří Veselý zapsal pouhé dvě výhry ze třinácti zápasů na podnicích nižší kategorie. Bývalý světový hráč číslo 35 zažívá nejtěžší měsíce kariéry, od elity je na míle daleko. Nová spolupráce s trenérem a manželem Petry Kvitové však může být odrazovým můstkem zpět do stovky žebříčku ATP. „Jirka Vaněk vnesl do týmu odlehčení, abych se trochu míň zabýval tím, že to nejde, ale hledal cestu,“ vypráví třicetiletý tenista, který se tento týden pokouší nahnat body na turnaji na pražské Štvanici.

Jiří, máte za sebou první kolo Prague Open, ve kterém jste těsně porazil favorizovaného Alejandra Moro Caňase. Jaké jsou ve vás emoce?

„Strašně velká úleva, protože je to letos obrovské trápení, až zoufalství… Člověk je z toho úplně v nervech a až v depresivním útlumu. V sezoně byla spousta prohraných zápasů na tři sety, i když to bylo na dvě sady, šlo o těsné výsledky. Když člověk dlouho nevyhraje, za dva roky má na kontě úplné minimum vítězství, je to obrovsky vidět v důležitých momentech. Přichází neuvolněnost.“

Na kurt jste vstupoval s děsivou letošní bilancí 1:11. Jak sladká je druhá výhra v sezoně, když jste o ni navíc bojoval neskutečných 196 minut?

„Přesně taková výhra je něco, co hráče může nakopnout zpátky. Samozřejmě se jde zápas od zápasu. Uvidíme, jak se po dlouhé bitvě budu cítit fyzicky. (usmál se) Ale myslím, že tohle vítězství je strašně moc důležité a i pro mě i satisfakce za práci, kterou dnes a denně dělám po celý rok. Každý den se vracím na kurty, trénuju, makám a dělám vše pro to, abych se vrátil tam, kde bych chtěl být. Ale je to samozřejmě strašně těžká cesta.“

Konkurence je obrovská i na challengerech, že?