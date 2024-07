Siniaková i Nosková začaly v Praze výhrou, dál jdou i další dvě Češky

Hradecká rodačka Kateřina Siniaková postoupila na Prague Open v Praze do 2. kola • ČTK / Šimánek Vít

Hradecká rodačka Kateřina Siniaková postoupila na Prague Open v Praze do 2. kola • ČTK / Šimánek Vít

Hradecká rodačka Kateřina Siniaková postoupila na Prague Open v Praze do 2. kola • ČTK / Šimánek Vít

Hradecká rodačka Kateřina Siniaková postoupila na Prague Open v Praze do 2. kola • ČTK / Šimánek Vít

Hradecká rodačka Kateřina Siniaková postoupila na Prague Open v Praze do 2. kola • ČTK / Šimánek Vít

Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji WTA v Praze do 2. kola. Nasazená dvojka zdolala dnes na antuce v pražské Stromovce americkou kvalifikantku Louisu Chiricovou 7:5, 4:6, 6:3 a příště se utká s krajankou Laurou Samson, která porazila Chorvatku Taru Würthovou 6:0, 6:2. Uspěla také Dominika Šalková, jež zvítězila nad Zeynep Sönmezovou z Turecka 6:4, 6:0. Vypadla naopak Barbora Palicová, která podlehla Rusce Oksaně Selechmetěvové 5:7, 3:6. Postupuje i loňská finalistka a nasazená jednička Linda Nosková, která Ukrajinku Katarinu Zavackou porazila 6:3, 6:2.

Čerstvá wimbledonská vítězka ze čtyřhry Siniaková zvládla duel proti 225. hráčce světa Chiricové za dvě hodiny a 29 minut. Osmadvacetiletá Siniaková v prvním setu nevyužila dvakrát náskok brejku, v 11. gamu ale získala soupeřčin servis ještě jednou a úvodní sadu následně dopodávala.

Ve druhém setu získala jako první brejk Chiricová v šesté hře. Siniaková zareagovala, ale za stavu 4:5 přišla o podání znovu a Američanka si vynutila pokračování. Ve třetí sadě už Siniaková na servisu nezaváhala, ujala se vedení 3:1 a v deváté hře proměnila při podání soupeřky čtvrtý mečbol. Po televizním rozhovoru neodjela na plánované setkání s premiérem Petrem Fialou, ale kvůli vyčerpání zamířila do nemocnice.

Šestnáctiletá Samson deklasovala 465. hráčku světa Würthovou za hodinu a 13 minut a připsala si při debutu na okruhu WTA premiérové vítězství. V prvním setu nepovolila soupeřce brejkbol, sama třikrát prolomila její servis a nadělila jí za 33 minut „kanára“. Ve druhém setu se Würthová držela do stavu 2:2. Finalistka letošní juniorky na Roland Garros Samson poté získala čtyři hry za sebou a mohla slavit.

„Mám radost. Myslím, že i když je to WTA, ukázala jsem, že tu mám šanci. Soupeřka hrála slušně, ale já jsem se dívala na její zápasy a věděla jsem přesně, co přijde,“ řekla tenistka domácího klubu TK Sparta Praha. „Na kurt, na kterém jsem hrála, jsem hodně zvyklá. Trénuju tam furt. Teď už je to můj oblíbený kurt,“ doplnila Samson.

Dvacetiletá Šalková v prvním setu prohrávala 2:3, poté ale vývoj otočila. Ve druhé sadě už domácí tenistka nedala 130. hráčce světa šanci a nadělila jí „kanára“. V dalším kole se Šalková utká s Polkou Magdalenou Frechovou, nebo Australankou Astrou Sharmaovou.

„Jsem hodně spokojená. Zahrála jsem hodně slušný zápas a dát takové soupeřce 6:4, 6:0 je hodně dobrý výsledek. Jen doufám, že to přenesu i do příštího zápasu,“ řekla Šalková.

Palicová, které patří ve světovém žebříčku 272. místo, přišla v prvním setu o náskok 3:1. Ve 12. gamu ztratila servis ještě jednou a Selechmetěvová se ujala vedení. V druhé sadě získala jednadvacetiletá Ruska první tři hry, Palicová sice prolomila v pátém gamu její servis a snížila, Selechmetěvová ale získala další brejk a duel dopodávala.

„Byl to boj. Myslím, že jsme obě podaly dobrý výkon. Bylo to o maličkostech, kdo koho brejkne a kdo bude víc útočit. Začala jsem dobře, hrála agresivně a svou hru. Akorát jsem byla trochu nervózní. Z těch chyb se poučím a příště budu o hodně lepší,“ řekla novinářům Palicová.

V akci je ještě nasazená jednička Linda Nosková, která bojuje s Ukrajinkou Katarinou Zavackou. Ve čtyřhře se dnes představí také Lucie Šafářová. Pětinásobná grandslamová šampionka z deblu vyzve po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové nasazené dvojky Šuko Aojamaovou a Enu Šibaharovou z Japonska.

Výsledky tenisového turnaje žen v Praze

Dvouhra - 1. kolo:

Selechmetěvová (Rus.) - Palicová (ČR) 7:5, 6:3

Siniaková (2-ČR) - Chiricová (USA) 7:5, 4:6, 6:3

Samson (ČR) - Würthová (Chorv.) 6:0, 6:2,

Linetteová (4-Pol.) - Barthelová (Něm.) 7:6 (7:4), 6:4

Fettová (Chorv.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:2.

Šalková (ČR) - Sönmezová (Tur.) 6:4, 6:0

Šibaharaová (Jap.) - Korpatschová (Něm.) 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.

Nosková (1-ČR) - Zavacká (Ukr.) 6:3, 6:2

Von Deichmannová (Licht.) - Schmiedlová (8-SR) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i (3-Tchaj-wan) - Kolodziejová, Malečková (ČR) 5:7, 6:1, 10:4.