Lehečka se vrací ve velkém stylu! V Cincinnati vyřadil Medveděva

Dvaadvacetiletý Lehečka předvedl proti bývalé světové jedničce nebojácný výkon, z forhendu nastřílel 17 vítězných úderů. Medveděv, který v Cincinnati slavil v roce 2019 titul, se naopak trápil na servisu. Do kurtu trefil jen 44 procent prvních podání a nasbíral sedm dvojchyb. Jednu zahrál i při brejkbolu za stavu 3:3 ve druhém setu. Lehečka pak už zápas nepustil a ve třetím vzájemném duelu ruského hráče podruhé porazil. Na kameru pak napsal vzkaz: "Jsem zpátky!"

"Je úžasné být zpátky," zopakoval v rozhovoru na dvorci. "Už je to dlouho, co jsem hrál na velkém kurtu, takže jsem si dneska užil každou chvilku. A vyhrát proti tak dobrému hráči, tak talentovanému hráči, jakým bezesporu Daniil je, to je pro mě bonus," dodal vítěz lednového turnaje v Adelaide.

V osmifinále se Lehečka utká s domácím Francesem Tiafoem, který vyřadil 14. nasazeného bronzového olympijského medailistu Lorenza Musettiho z Itálie. Jediný předchozí vzájemný zápas s českým daviscupovým reprezentantem Američan vloni na trávě ve Stuttgartu vyhrál.

Muchová, která se postupně vrací po únorové operaci zápěstí, zvládla první zápas na betonech od loňského US Open, kde došla do semifinále. Jastremské odvrátila v tie-breaku úvodní sady od stavu 1:6 pět setbolů a nakonec ho získala 8:6. V úvodu druhého setu sice přišla počtvrté v utkání o podání a prohrávala 1:2, soupeřce pak už ale nepovolila ani game. Ve 2. kole se utká s čerstvou šampionkou z Toronta Američankou Jessicou Pegulaovou.

Bouzková nedokázala navázat na finálovou účast ve Washingtonu a na druhém turnaji za sebou vypadla v 1. kole. Stejně jako před týdnem v Torontu ztratila úvodní zápas po nadějném startu ve třech setech a neobhájí v Cincinnati loňskou čtvrtfinálovou účast.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Cincinnati

Muži (dotace 7,909 milionu dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Carreňo (Šp.) - Korda (16-USA) 7:5, 6:1, Etcheverry (Arg.) - Arnaldi (It.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:2.

2. kolo:

Lehečka (ČR) - Medveděv (4-Rus.) 7:6 (7:2), 6:4, Thompson (Austr.) - Báez (Arg.) 6:2, 6:4, Tiafoe (USA) - Musetti (14-It.) 6:3, 6:2.

Ženy (dotace 3,211.715 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Jastremská (Ukr.) 7:6 (8:6), 6:2, Frechová (Pol.) - Bouzková (ČR) 3:6, 6:4, 6:3, Wozniacká (Dán.) - Kalininová (Ukr.) 6:2, 6:4, Pavljučenkovová (Rus.) - Haddadová Maiaová (17-Braz.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

2. kolo:

Šwiateková (1-Pol.) - Gračovová (Fr.) 6:0, 6:7 (8:10), 6:2, Kosťuková (15-Ukr.) - Sunová (N. Zél.) 6:3, 7:5.