Česká trojka útočí! Expert radí Menšíkovi: Djokovič je negativní vzor

Z nepříjemně dlouhého kómatu procitl v sezoně 2024 český mužský tenis do éry, která může překonat vše, co tu dosud bylo. Zformovala se velká trojka z Česka Tomáš Macháč (24), Jiří Lehečka (22) a Jakub Menšík (19), která má stále vše před sebou a už nyní dosahuje abnormální kvality. „Všichni tři mají na první desítku,“ hlásá expert a bývalý daviscupový kapitán Jan Kukal. Vymazat Petra Kordu, šampiona Australian Open 1998, z kolonky posledního českého vítěze grandslamu, je misí mladých pušek.

Nebýt nikdy příliš nahoře ani dole, to je poučka pro každého sportovce. I v českém tenise znovu prokázala svou moudrost. Po daviscupové skepsi, jež vyvrcholila odvoláním kapitána Jaroslava Navrátila, přišel velký asijský boom. Nový šéf reprezentační lavičky Tomáš Berdych už osobně v Šanghaji sledoval, jak extrémně silný tým bude mít pod rukama.

„Bylo skvělé si s ním tady promluvit a slyšet jeho postřehy. Čeká nás všechny světlá budoucnost,“ prohlásil hrdina okamžiku Tomáš Macháč, nejstarší a momentálně žebříčkově nejlepší z české trojky. V Šanghaji způsobil senzaci triumfem nad Carlosem Alcarazem, postup do semifinále ho katapultoval na životní 25. místo žebříčku. Nejvýš v kariéře je i Jakub Menšík, aktuálně 51. tenista pořadí ATP. Čerstvě devatenáctiletý mladík si před sezonou vytknul za cíl 80. místo, kariérou však pádí rychleji, než by on sám či kdokoliv jiný čekal. Šanghajský čtvrtfinálový střet s idolem Novakem Djokovičem, jemuž vzal set, hovoří za vše.

Ve stínu nesmí zůstat ani Jiří Lehečka, který velký rok českého mužského tenisu odstartoval v lednu ATP titulem z Adelaide, prvním českým po čtyřech letech. Byť junák z Kněžmostu přišel vinou zranění zad o víc než čtvrt roku akce a dva grandslamy, drží se obdivuhodně v žebříčku stále na svém (33. místo).

Skalpy Djokoviče, Alcaraze i Nadala

Efekt sněhové koule mezi krajany funguje. Třeba nástup Jannika Sinnera