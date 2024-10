Berdych už nastartoval novou éru Davis Cupu: Češi zpátky do arén?

Tomáš Macháč (24 let), Jiří Lehečka (22) a Jakub Menšík (19). Český tenis si hýčká velkou trojku, která tu snad ještě nebyla. „Pokud nebude v dohledné době český vítěz grandslamu, budu to brát jako velké zklamání. Čekáme už přece 26 let od titulu Petra Kordy na Australian Open,“ říká v novém díle podcastu Centrkurt redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Jaroch. „A kdybych si měl tipnout, kdo to bude jako první? Kuba Menšík. Je bláznivé, že v devatenácti už má za sebou čtyři výhry nad hráči TOP 10, Tomáš Berdych měl v jeho věku jen jedno. Menšík navíc ani zdaleka není na svém stropu,“ domnívá se Jaroch.