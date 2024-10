Top talent, chvála hvězd, 90 zápasů. Zlatý Macháč posunul limity

Přelomová sezona Tomáše Macháče vyvrcholila na asijském výjezdu dvěma semifinále v Tokiu a Šanghaji. Na východě shrábl balík 560 bodů do žebříčku a přes deset milionů korun na prize money. A během toho slyšel na svou adresu obdivná slova od Carlose Alcaraze či Jannika Sinnera, dvou největších es současnosti. I čerstvě čtyřiadvacetiletý mladík se už mezi ně hrne – v pořadí ATP se vyšplhal na životní 25. místo.

Devadesát zápasů za sezonu už má v nohách Tomáš Macháč napříč singlem, deblem i smíšenou čtyřhrou. A pro tento týden po nedělních narozeninách stále figuruje mezi přihlášenými na podnik do kazachstánské Almaty. „Vyrazím tam a uvidím,“ prohlásil v sobotu, když dokončil práci v Šanghaji.

V prvním semifinále na turnaji série Masters v kariéře se mu stal zarážkou pozdější šampion a nejlepší hráč planety Jannik Sinner (4:6, 5:7). Ale až po 103 minut dlouhém boji, v němž se oba sety lámaly teprve v koncovkách. „Takže nejsem ani zklamaný, protože jsem hrál zase skvěle a rozdíl dělaly jen detaily. Můžu být na sebe pyšný,“ hlásal pak rodák z Berouna, jemuž při jedné z výměn praskl rám rakety, za což ryšavému Italovi v žertu vyčinil. „Chlape, pálíš to tak tvrdě. Podívej, co jsi udělal,“ ukazoval svůj hrací nástroj a Sinner se na něj se zájmem přiběhl podívat k síti.

Stejně jako o dva dny dřív poražený Carlos Alcaraz, jenž označil Macháčův výkon za úroveň hráče top 5, měl Ital pro českého vrstevníka jen slova uznání. „Všichni jsme viděli jeho talent a palebnou sílu. Musel jsem být hlavně při svém servisu hodně obezřetný, protože do returnů pálí dost agresivně. Pořád jsem hrál s maximální možnou intenzitou a čekal, jak se zápas vyvine,“ uznal Ital, že se tváří tvář českému talentu necítil být svrchovaným pánem na kurtu.

Respekt, který si Macháč na ATP Tour buduje, sílí. A nejde jen o skalp Alcaraze. V Tokiu i Šanghaji dva týdny po sobě skolil Tommyho Paula, světovou třináctku z USA. „Předvedl jsem, že můžu hrát s těmi nejlepšími. I to, že je pořád na čem pracovat, na což se těším,“ prohlásil Macháč na sklonku přelomové sezony, když opakovaně tvrdil, že hraje nejlepší tenis života.

Čísla to potvrzují. Vstupoval do ní jako světové číslo 78, teď bude na 25. místě. Mezi hráči pod 25 let je v žebříčku desátý. Před startem roku 2024 vyhrál na akcích ATP pouhých 16 mačů, během sezony jich přidal dalších 30. K parádnímu bekhendu přidal zlepšený forhend i podání. A sebevědomí na síti potvrzuje nádhernými voleji, které vycizeloval ve čtyřhře. V ní je olympijským vítězem z mixu a 46. hráčem deblového pořadí na ATP, jen čtyři příčky za nejlepším Čechem Adamem Pavláskem.

Tenhle tenista stále teprve odhaluje svůj potenciál a elitní dvacítka žebříčku je teritorium, které bude atakovat příště.

Přemožitel Macháče v Šanghaji vyhrál

Již zmiňovaný turnaj Masters v Šanghaji vyhrál první hráč světového žebříčku Jannik Sinner a nedovolil Novaku Djokovičovi zaokrouhlit počet turnajových titulů na stovku. Třiadvacetiletý Ital, jenž letos vyhrál oba grandslamy na tvrdém povrchu, porazil o 14 let staršího Srba a držitele rekordních 24 grandslamových triumfů ve dvou setech 7:6 a 6:3.

Sinner v sobotním semifinále vyřadil Tomáše Macháče, Djokovič v Číně na cestě do finále zdolal o kolo dříve jiného Čecha Jakuba Menšíka. V boji o titul si obě hvězdy dlouho držely servis. První set tak rozhodl až tie-break, v němž Sinner utekl do vedení 4:0 a už ho nepustil. Po druhém setbolu vyhrál 7:4.

„V prvním setu Novak výborně servíroval, ale naštěstí jsem zvládl tie-break a získal potřebné sebevědomí,“ pochvaloval si Sinner v rozhovoru na kurtu po sedmém letošním triumfu a celkově sedmnáctém v kariéře.

Ve čtvrtém gamu druhé sady se Italovi podařilo poprvé prolomit Djokovičův servis. Výhodu brejku už nepromarnil, finále zakončil esem. Vzájemnou bilanci se srbským rivalem vyrovnal na 4:4, na betonech dominuje v poměru 4:1.

Sinner v neděli nečelil jedinému brejkbolu, sám využil jeden ze dvou. „Proti Novakovi je to vždycky jedna z největších výzev, je to legenda našeho sportu,“ uvedl současný lídr žebříčku, který na prvním místě sezonu i završí. A to jako první Ital.

„Nemám na něj speciální recept. Je potřeba využít těch pár chyb, které udělá. Jsem spokojený se svým výkonem,“ dodal tenista, jemuž nicméně stále hrozí trest za dopingovou kauzu z letošního března.

Djokovič mohl vyhrát šanghajské Masters popáté, ale nepovedlo se mu to, stejně jako vybojovat jubilejní 100. titul. Před ním jsou v historické tabulce jen Američan Jimmy Connors se 109 triumfy a Švýcar Roger Federer (103).