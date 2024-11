Tenisové vysvědčení: Siniaková a muži za jedna, Krejčíková ne. Kdo propadl?

Video se připravuje ... Dvě zásadní události přinesl tenisový rok Česku. Jedna se zrodila během dvou týdnů na londýnské trávě, kde se Barbora Krejčíková dotkla talíře pro wimbledonskou šampionku a na trůnu vystřídala Markétu Vondroušovou. Druhá probíhala na okruhu ATP po celý rok a měli ji na svědomí Tomáš Macháč, Jiří Lehečka a Jakub Menšík. Po jedenácti letech končí tři Češi uvnitř elitní padesátky žebříčku a stále to je teprve začátek éry téhle velké trojky. Web iSport.cz vystavil vysvědčení za sezonu nejen jim, ale také jejich krajankám.

Barbora Krejčíková (28 let) Největší úspěchy – dvouhra: titul Wimbledon, semifinále Turnaje mistryň, čtvrtfinále Australian Open a olympiády v Paříži

Největší úspěchy – čtyřhra: titul Praha, finále Madrid

Zápasová bilance – dvouhra: 21:16

Zápasová bilance - čtyřhra: 24:8

Pohyb na žebříčku: udržela 10. místo

Prize money: 4 770 340 USD Má za sebou schizofrenní sezonu. Už navždy je wimbledonskou šampionkou, coby dvojnásobná grandslamová šampionka v singlu má jistou pozvánku k uvedení do tenisové Síně slávy i místo v pantheonu českých legend. Když se Barbora Krejčíková rozjede, nemá limity. Letos však na podstatné části turnajů také šlapala vodu, zápasová bilance 21:16 je v sezoně, kdy má být na vrcholu sil, na hráčku jejího kalibru podprůměrná. A za čtyři roky, co dokázala v singlu prorazit, také jasně nejhorší. Nebýt 2000 bodů za Wimbledon, končila by rok v páté desítce a ne v top 10. V deblu vyklidila pozice a figuruje až na 29. příčce na světě. Koho to ale trápí, když máte doma zmenšeninu talíře Venus Rosewaterové… Známka: 2

Karolína Muchová (28 let) Největší úspěchy – dvouhra: semifinále US Open, finále Peking (WTA 1000) a Palermo (WTA 250)

Zápasová bilance – dvouhra: 21:7

Pohyb na žebříčku: z 8. na 22. místo

Prize money: 1 776 925 USD Zdravá Karolína Muchová je nejlepší českou hráčkou současnosti. Zdravá však tahle tenistka příliš nebývá... Po operaci zápěstí zahájila sezonu až koncem června, za necelé čtyři měsíce si stačila nahrát dost bodů na to, aby jí na konci roku patřilo 22. místo v žebříčku. Její tenis je na často stereotypním ženském okruhu pastva pro oči, stále však visí ve vzduchu otázka, zda je tahle hráčka dost fyzicky odolná na to, aby něco velkého vyhrála. Její jediný titul z WTA Tour je už pět let starý a pochází z turnaje nejnižší úrovně. Bilance 1:5 ve finálových zápasech rovněž neodpovídá jejím extrémním schopnostem. Známka: 1-

Linda Nosková (20 let) Největší úspěchy – dvouhra: titul Monterrey (WTA 500), semifinále Brisbane (WTA 500) a Praha (WTA 250), čtvrtfinále Australian Open

Zápasová bilance – dvouhra: 28:17

Zápasová bilance – čtyřhra: 12:15

Pohyb na žebříčku: ze 41. na 26. místo

Prize money: 1 356 921 USD Umí toho už tolik, že od ní člověk podvědomě čeká ještě pronikavější výsledky, než jaké letos předváděla. Linda Nosková je však tvrdohlavá flegmatička, staví si kariéru po svém, a ač může vypadat její progres pomalejší, o to udržitelnější třeba bude. Letos zazářila na Australian Open triumfem nad Igou Šwiatekovou a postupem do premiérového grandslamového čtvrtfinále. V srpnu v mexickém Monterrey získala první WTA titul a hned na pětistovce. Musela se však také srovnávat se smrtí maminky, na podzim si dala dvouměsíční pauzu. Tahle čerstvě dvacetiletá slečna má všechno před sebou a mnohé nasvědčuje tomu, že další sezona může být skutečně průlomová. Známka: 2

Markéta Vondroušová (25 let) Největší úspěchy – dvouhra: semifinále Stuttgart (WTA 500), čtvrtfinále Roland Garros a Dubaj (WTA 1000)

Zápasová bilance – dvouhra: 16:11

Pohyb na žebříčku: ze 7. na 39. místo

Prize money: 1 117 955 USD Po životní sezoně 2023 si wimbledonská šampionka natloukla. Rok nezačala v Austrálii zdravá, na jaře odletěla z Indian Wells a vynechala Miami, aby mohla být s umírajícím dědečkem. Jen na antuce obstála, ve Stuttgartu zdolala Arynu Sabalenkovou a v grandslamové Paříži se prodrala do čtvrtfinále. Při prvním travnatém turnaji si však poranila kyčel a pohořela hned na úvodní překážce při obhajobě v All England Clubu. A od tohohle traumatického zážitku stojí, s těžkým srdcem oželela olympiádu a obhajobu stříbra, v srpnu podstoupila operaci levého ramene. Prostě sezona blbec. Známka: 3

Kateřina Siniaková (28 let) Největší úspěchy – dvouhra: semifinále Cleveland a Kuang-čou (oboje WTA 250)

Největší úspěchy – čtyřhra: titul Roland Garros, Wimbledon, Dubaj (WTA 1000), Praha (WTA 250), Kuang-čou (WTA 250), finále Turnaje mistryň a Indian Wells (WTA 1000)

Smíšená čtyřhra: olympijské zlato

Zápasová bilance – dvouhra: 35:25

Zápasová bilance - čtyřhra: 50:12

Pohyb na žebříčku: ze 45. na 46. místo

Prize money: 2 218 053 USD V singlu odehrála jednu ze svých lepších sezon, v červnu si posunem na 27. místo vytvořila žebříčkové maximum. S 35 výhrami byla letos z Češek na WTA Tour nejlepší, byť to jde především na vrub její pracovitosti a objíždění velkého počtu turnajů. Skutečně však excelovala v deblu, v němž počtvrté končí rok jako světová jednička, vyhrála dva grandslamy (celkem již 9) a tři další turnaje, ač si neustále musela zvykat na nové spoluhráčky. V prvním roce bez Barbory Krejčíkové dala odpověď na to, kdo že byl lepší deblistkou ve slavném páru. A druhé olympijské zlato, tentokrát z mixu s Tomášem Macháčem, z ní už v osmadvaceti udělalo legendu českého sportu. Známka: 1

Karolína Plíšková (32 let) Největší úspěchy – dvouhra: titul Kluž (WTA 250), finále Nottingham (WTA 250), semifinále Dauhá (WTA 1000)

Zápasová bilance – dvouhra: 20:16

Pohyb na žebříčku: z 37. na 41. místo

Prize money: 752 487 USD Už není hráčkou jako před pěti lety, v zástupu soupeřek na WTA Tour patří mezi veteránky a touhle optikou třeba na její rok pohlížet. Jen tři starší tenistky končí sezonu v žebříčku před ní. Plíšková, jíž bude v březnu 33, si potvrdila, že se svým pádným servisem může stále v nejlepší konkurenci obstát, a i proto ještě nechce končit. Téměř polovinu (9) z výher v sezoně zapsala během dvoutýdenního laufu, když po čtyřletém čekání urvala 17. WTA titul kariéry v Kluži a okamžitě navázala pochodem do semifinále v Dauhá, z něhož vyčerpaná bez boje odstoupila. Mrzutostí byla naopak jen jediná výhra na grandslamech a operace kotníku po úrazu z US Open, kvůli níž předčasně ukončila sezonu. Známka: 2-

Marie Bouzková (26 let) Největší úspěchy – dvouhra: finále Washington (WTA 500) a Bogota (WTA 250), semifinále Ťiou-ťiang (WTA 250)

Zápasová bilance – dvouhra: 26:22

Zápasová bilance – čtyřhra: 20:14

Pohyb na žebříčku: z 34. na 45. místo

Prize money: 959 697 USD Přichází do nejlepších let a asi i sama od sebe čekala větší progres, než v roce 2024 předvedla. Začala ho ambiciózně s úspěšnou trenérkou Conchitou Martínezovou, ale spolupráce nefungovala. Postupně zakotvila u známého od dětských let Jiřího Nováka. Největší úspěch zažila v létě ve Washingtonu, kdy obratně využila menší konkurence díky souběhu s olympiádou a také se vyšponovala k výhře nad Arynou Sabalenkovou. Plusem jsou i čtyři vyhrané zápasy na grandslamech. Stále je však otázkou, zda se svým málo průrazným tenisem může myslet výš. Známka: 3

Linda Fruhvirtová (19 let) Největší úspěchy – dvouhra: 2. kolo Nottingham, Ťiou-ťiang a Hua Hin (vše WTA 250), kvalifikace v Římě

Zápasová bilance – dvouhra: 20:30

Pohyb na žebříčku: z 89. na 207. místo

Prize money: 304 457 USD Z posledních jedenácti zápasů sezony prohrála deset. Ač celkově 20 vyhraných utkání v roce nevypadá tak dramaticky, jen tři vítězství přišly v hlavní soutěži turnajů WTA (loni 16), zbytek se udál v kvalifikacích či na nižším levelu. I kvůli tomu přišel obří žebříčkový pád až do třetí stovky. Přitom jde o hráčku, která v roce 2023 postoupila do osmifinále Australian Open. Zdravotně se soužila i její sedmnáctiletá sestra Brenda. Rodinný tým Fruhvirtových má za sebou hodně nepovedený rok. Známka: 4-

Tomáš Macháč (24 let) Největší úspěchy – dvouhra: finále Ženeva (ATP 250), semifinále Šanghaj (ATP 1000), Tokio (ATP 500), čtvrtfinále Miami (ATP 1000), osmifinále US Open

Největší úspěchy – čtyřhra: titul Marseille, semifinále Australian Open

Smíšená čtyřhra: olympijské zlato

Zápasová bilance – dvouhra: 37:24

Zápasová bilance – čtyřhra: 20:11

Pohyb na žebříčku: ze 78. na 25. místo

Prize money: 2 018 076 USD Co naznačil konec loňského roku, to definitivně potvrdila letošní průlomová sezona. Během ní Tomáš Macháč vylétl o 53 příček až na 25. místo žebříčku, slavil čtyři triumfy nad borci z top 10 včetně velikánů Carlose Alcaraze a Novaka Djokoviče. A končí ji jako česká jednička i olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře. Kočkovitý pohyb po kurtu a pestrá hra z něj dělají populárního borce, jenž může v následujícím roce myslet ještě výš, byť už nebude pro soupeře neznámou a čeká ho řada velkých obhajob. Známka: 1

Jiří Lehečka (23 let) Největší úspěchy – dvouhra: titul Adelaide (ATP 250), finále Antverpy (ATP 250), semifinále Madrid (ATP 1000) a Bělehrad (ATP 250), čtvrtfinále Indian Wells (ATP 1000)

Zápasová bilance – dvouhra: 30:19

Pohyb na žebříčku: z 31. na 28. místo

Prize money: 1 554 981 USD Hned v lednu si splnil velký cíl – premiérový ATP titul v australském Adelaide. V Madridu srazil jako první Čech na antuce Rafaela Nadala a prošel až do semifinále. Po něm si vyslechl hrůznou diagnózu – únavová zlomenina bederního obratle. Přišel o dva grandslamy i olympiádu, vrátil se však znovu silný. Útok na top 20 a další vzestup – nic jiného nemůže mít v příštím roce borec z Kněžmostu v plánu. Známka: 1-