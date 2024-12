Dvojí metr v trestech za doping v tenise? Je to zmatečné, připouští boss

Stejná látka jménem trimetazidin. Ale jiný trest pro světovou jedničku a jiný pro osmnáctiletou českou hráčku z třetí stovky žebříčku. Hvězdná Iga Šwiateková dostala po pozitivním testu šanci hrát na US Open a na podzim si v tichosti odsloužila většinu svého měsíčního trestu, než se vše provalilo. Nikola Bartůňková stála půl roku.

„Je to absolutní skandál. A myslím, že Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu by se měla přejmenovat na Mezinárodní agenturu pro protekcionalismus v tenisu. To by bylo příznačné,“ hodnotil pro ČTK rozezlený generální manažer klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.