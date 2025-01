Legendární Šmíd: Sinner je novodobý Djokovič. Menšík má na TOP 5

Svět tenisu zažívá bezprecedentní italský boom. Reprezentace z Apeninského poloostrova vyhrály poprvé v jednom roce Davis Cup i Billie Jean King Cup. Jannik Sinner je první světovou jedničkou z Itálie a v elitní stovce pořadí ATP má osm dalších krajanů, vesměs mladíků 23 let či mladších. Maličká Jasmine Paoliniová bojovala loni ve dvou grandslamových finále. Země sílí i na diplomatickém poli. Turnaj mistrů se v Turíně bude hrát až do roku 2030, finále Davis Cupu příští tři sezony v Boloni. A ATP šéfuje Ital Andrea Gaudenzi. Odkud se tohle povstání z jihu Evropy bere, popisuje Tomáš Šmíd (68), velikán českého tenisu, jenž již od devadesátých let našel v Itálii druhý domov a stále žije nedaleko San Marina.