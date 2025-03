Macháč přežil epidemii i pochyby, pak slavil se sombrerem: Jsem nadšený

Epidemie žaludečních problémů z otravy jídlem vyplenila již uprostřed týdne řady nasazených v Acapulcu. Ale turnajová osmička Tomáš Macháč zůstala v Mexiku silná až do konce. Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna tak slaví první titul na okruhu ATP a hned z prestižní pětistovky. Jde o největší titul pro českého hráče za posledních jedenáct let, Macháč se navíc prodral jako první Čech po sedmi letech a devátý v dějinách do top 20 žebříčku. To vše díky finálovému triumfu 7:6 (6), 6:2 nad Španělem Alejandrem Davidovichem.