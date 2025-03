Berdych o svém nástupci Menšíkovi: TOP desítka je otázkou času. Grandslam? Má na něj

Novak Djokovič a Tomáš Berdych, to byli dětští hrdinové Jakuba Menšíka. Prvního porazil ve finále v Miami, druhý mu k tomu aplaudoval doma u televize jako daviscupový kapitán. Po dvaceti letech od jeho triumfu v pařížské hale Bercy má český tenis dalšího šampiona turnaje Masters. „Kuba má na to vyhrát i grandslam,“ nepochybuje 39letý Berdych, že mladík z Prostějova může zvládnout to, co se jemu nikdy nepodařilo.