Boj o vyjádření Muchové: Odříct reprezentaci je vždy těžké. Comeback Šafářové by ji překvapil

Akce byla více než pro tenisové nadšence evidentně určena pro znalce investic. Možná se ptáte, jak je tato problematika provázána s dvanáctou hráčkou rankingu WTA. Karolína Muchová totiž se zástupci projektu Direct pod hlavičkou Vigo Investments spolupracuje. „Myslím na budoucnost. Nějaké peníze už jsem vydělala a nechtěla jsem, aby jen tak ležely na účtu a ztrácely svou hodnotu,“ řekla úvodem.

Bohužel příliš prostoru na otázky přítomní sportovní novináři nedostali, což je s podivem vzhledem k tomu, že byli na akci pozváni. Nakonec si ale samotná hráčka na několik dotazů čas udělala.

Fanoušky pochopitelně nejvíc zajímá její zdravotní stav, který ji nepustil na reprezentační akci.

„Bohužel jsem týmu v Ostravě nemohla pomoct, protože nejsem úplně stoprocentně ready. Je to vždycky těžké odříct reprezentování České republiky. Věřím, že i ta pauza mi pomůže, abych byla připravená na antukovou část sezony. Připravuji se na turnaje v Madridu, Římě a Paříži,“ řekla Muchová, kterou v posledním roce nejvíc trápí zápěstí.

Na French Open se musí dát do kupy

Absencí v čele s Muchovou musel překousnout kapitán Pála pro setkání v Ostravě opravdu hodně. I proto se dokonce mluvilo o senzačním comebacku Lucie Šafářové, jež nakonec také padl.

„Možná mě to překvapilo, že by se Lucka vrátila, ale tým je hodně mladý, takže by určitě nevadilo, aby tam byl někdo, ke komu ty holky trošku vzhlíží. Lucka by určitě držela týmovost. Tohle je na českém tenise krásné, že i když zrovna nereprezentuje někdo z té starší gardy, kam se teda taky už řadím, tak je kam hrábnout. Věřím, že to děvčata zvládnou,“ vyslovila podporu Muchová.

Olomoucká rodačka má před sebou důležitou část sezony. Vrcholem antukových bitev je totiž logicky French Open, což je Grand Slam, na kterém dosud zaznamenala nejlepší výsledek. Tím bylo finále 2023, ve kterém v třísetové bitvě podlehla Polce Swiatekové. Řežby na Roland Garros vyhlíží i nyní.

„Na French Open se musím dát do kupy, protože si myslím, že mám takový pomalejší start do sezony. Nehrála jsem v takové top formě, jak jsem zakončila minulý rok. Jsem na sebe přísná, takže musím hrábnout fyzicky. Měním i rakety, aby mi víc pomáhaly. Někdy jsou to drobnosti,“ líčila Muchová.