Operace kotníku po bleskové skreči. Plíšková ukázala fotku z nemocnice

Karolína Plíšková má za sebou operaci kotníku, který si zranila v zápase druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové. Česká tenistka v New Yorku skrečovala už po třech výměnách prvního setu. „Jsem ráda, že se můžu podělit o to, že jsem úspěšně podstoupila operaci vazů v levém kotníku,“ napsala Plíšková k fotografii z nemocnice na Instagramu.