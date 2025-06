Vyhoření tenistů? Bublik vypnul ve Vegas. De Minaur: Kariéry se krátí, psychicky se vyčerpáme

Pařížská antuka víří pod nohama těch nejlepších. Pondělí by mělo na French Open dokonat čtvrtfinálové dvojice. V duelu s britskou kometou posledního roku Jackem Draperem se utká reprezentant Kazachstánu Alexander Bublik, který nabral na druhý grandslam sezony síly i v Las Vegas. „To nebyl tréninkový výlet do Nevady, bylo to Vegas s kocovinou,“ pronesl Bublik a promluvil o vyhoření, které se mu dostávalo pod kůži skrze velké vytížení. Odpálil tak znovu téma, ke kterému má řada tenistů co povědět.