Lehečka v Londýně navázal na Lendla. Alcarazovi vzal ve finále set

Jiří Lehečka a tenis na trávě, to je rovnice pro úspěch. Třiadvacetiletý mladík sice loni přišel o celou travnatou část sezony kvůli únavové zlomenině obratle, nyní však dohání, co zmeškal. Na tradičním turnaji v londýnském Queensu, jen pár mil od All England Clubu, kde za týden vypukne třetí grandslam roku, zazářil. V semifinále skolil světovou šestku Jacka Drapera 6:4, 4:6, 7:5 a až v titulovém boji ho zastavil španělský šampion Carlos Alcaraz. I tomu však Lehečka zle zatápěl a podlehl až po 2 hodinách a 8 minutách 5:7, 7:6 (5), 2:6.