České derby v semifinále. Bouzková vyzve Valentovou, v akci Nosková, Siniaková i Bejlek

O postup do semifinále dnes také bojují v českém souboji turnajová jednička Linda Nosková a Kateřina Siniaková. Po nich půjde do akce Sára Bejlek, která se utká s čtvrtou nasazenou Číňankou Wang Sin-jü.

Vítězka turnaje z roku 2022 Bouzková přišla letos v Praze poprvé o set, duel s 67. hráčkou světa Liovou ale po více než dvou hodinách otočila. Pomohlo jí pět brejků, sama přišla o servis třikrát. V prvním setu nevyužila vedení 3:1, ve druhé sadě už stejný náskok dotáhla. V rozhodujícím třetím setu brejkla Liovou nejprve v páté hře a v závěru využila při soupeřčině podání čtvrtý mečbol.

„Byl to těžký zápas, takže jsem ráda, že jsem to vybojovala a nakonec našla správnou cestu. Moc mě to těší, že si tu zase zahraju semifinále. Po prvním setu jsem už byla aktivnější. Ve druhé sadě mi lépe fungoval servis, vše se obecně zlepšilo a ty gamy se začaly otáčet,“ řekla novinářům Bouzková.

Valentová, která před startem v Praze triumfovala na turnaji nižší kategorie v Portu, vyhrála osmý zápas v řadě. V areálu domácího klubu TK Sparta Praha navázala na středeční vítězství nad nasazenou dvojkou Slovenkou Rebeccou Šramkovou a nadále zde neztratila ani set. Před domácími fanoušky zatím přišla jen o 15 gamů.

„Je to skvělé, užívám si tu každý moment. Snažím se v daný den vždy předvést co nejlepší výkon a užít si to. Jsem strašně ráda, že tu mohu hrát. Jedu každý balon a zápas po zápase,“ uvedla Valentová. „Jessika je velice kvalitní hráčka a nečekala jsem, že bych mohla vyhrát v uvozovkách takhle suše. Nebylo to tak snadné, jak se zdá. Výsledek neodpovídá tomu, jak ta hra vypadala,“ doplnila.

Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros povolila 162. hráčce světa Ponchetové jen úvodní dvě hry. Poté šesti gamy v řadě vývoj prvního setu otočila a ve druhé sadě nadělila soupeřce „kanára“. Ve druhé sadě povolila přemožitelce Barbory Palicové z 2. kola jen devět fiftýnů.

Výsledky tenisového turnaje žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bouzková (ČR) - Liová (USA) 3:6, 6:3, 6:3.

Valentová (ČR) - Ponchetová (FRA) 6:2, 6:0.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Havlíčková, Samson (ČR) - Honová, Fossaová Huergová (Austr./It.) bez boje, Barnettová, Lechemiaová (Brit./Fr.) - Malečková, Škoch (ČR) 6:4, 4:6, 10:7.