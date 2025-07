Bude komplet české semifinále? Barkov už odjel, Houštecký nechyběl: Sáro, do toho!

Blízko velkému úspěchu byla dvacetiletá Lucie Havlíčková. Dívka, která je momentálně na světovém rankingu až na 838. místě vzdorovala čínské favoritce a čtyřicáté hráčce světa Wang Sin-jü sveřepě. Měla dokonce mečbol, ale nakonec padla v tie breaku třetího setu, svou prohru oplakala a slzy těžko skrývala i před novináři.

„Pocity jsou hodně smíšené. Ten level tam ale někde je. Teď to ale hodně bolí. Doufám, že se na těchto turnajích budu objevovat pravidelně,“ řekla Havlíčková.

Lépe dopadly Linda Nosková, která jako první nasazená předčila Italku Elisabettu Cocciarettovou i Kateřina Siniaková v českém derby se Šalkovou. I když se olympijská vítězka ve smíšené čtyřhře 2024 po boku expřítele Tomáše Macháče nadřela.

Teď dojde na epický souboj ve čtvrtfinále proti Noskové. Kdyby Siniaková uspěla, vyrovná své nejlepší vystoupení na Prague Open. Při premiéře v roce 2015 totiž došla do semifinále.

Dařilo se i Marii Bouzkové, i když Italka Lucrezia Stefaniniová vzdorovala víc, než se čekalo. Na kurtu číslo jedna, kam se všichni diváci na jejich zápas ani nevešli, to ale nakonec dopadlo českou radostí. Může se klidně rýsovat ryze české semifinále.

„Nejdřív se těším na zítřek. Čeká mě těžká soupeřka, takže na nic jiného nemyslím. Turnaj si ale strašně moc užívám. Tím, že tady trénuju, tak jsem tu jako doma. Je to moc fajn. Chodit sem stejně jako na tréninkový den a znát tu vše okolo, například v restauraci, co tu pracují, je to trochu jiný pocit, než máme celý rok. Je to speciální a užívám si to,“ usmívala se Bouzková. Už ale v hledišti nebude mít podporu z největších. Její přítel dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Floridou Aleksander Barkov nebyl ve středu v ochozech. „Už tady bohužel není,“ hlesla jeho milá.

Kdo ale na tribuně centrálního kurtu nechyběl při zápase Sáry Bejlek proti Američance Alycii Parksové, byl znovu asistent trenéra fotbalové Slavie Zdeněk Houštecký. Znají se spolu přes trenéra české tenistky a Houštecký pilně fandil, dokonce vytvářel atmosféru, jak je jeho pověsti bouřliváka blízké, když při pauzách mezi výměnami svou oblíbenkyni hecoval, „Sáro, do toho!“

Pravděpodobně i Houšteckého podpora pomohla. Bejlek postoupila po houževnatém výkonu přes 58. hráčku světa do čtvrtfinále. Nadmíru si tak vylepšuje své vystoupení z loňska, kdy padla hned v prvním kole. Teď půjde na Číňanku Wangovou, která přemohla Havlíčkovou. Mezi osmi nejlepšími hráčkami turnaje se tak ukrývá hned pět českých jmen.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Valentová (ČR) - Šramková (2-SR) 7:6 (7:1), 7:5, Ponchetová (Fr.) - Palicová (ČR) 6:1, 7:5, Bouzková (5-ČR) - Stefaniniová (It.) 6:4, 6:4, Siniaková - Šalková (obě ČR) 7:6 (7:4), 6:3, Nosková (1-ČR) - Cocciarettová (It.) 6:2, 6:4, Wang Sin-jü (4-Čína) - Havlíčková (ČR) 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), Liová (9-USA) - Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 6:3, Bejlek (ČR) - Parksová (8-USA) 7:6 (11:9), 6:3.