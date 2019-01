Duda po Plzni: Jakmile začneme moc vymýšlet a hrát hokej, to je náš hrob | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Chomutov 3:2. Přetahovanou zvládli lépe Indiáni, rozhodl Kodýtek v přesilové hře VŠECHNA VIDEA ZDE

Co jste říkal na plzeňské fanoušky, kteří po utkání skandovali vaše jméno? A nezapomněli tak na úspěšné angažmá právě ve škodovce?

„Každý máme nějaký svůj tým na hrudi, za ovace jim děkuju, ale prohráli jsme… Což mě teď zajímá víc. Plzeň pro mě každopádně vždycky zůstane specifický klub. Už to mám za pár, ten můj vlak už fakt jede do depa, ale když se ohlídnu, tak určitě tahle destinace, kde jsem fungoval nějaký ten pátek, byla jedna z nejhezčích, které jsem zažil.“

Co rozhodlo, že jste prohráli? Přitom jste dvakrát vedli.

„Upustili jsme od toho, co jsme praktikovali první třetinu. Rychle jsme otáčeli hru, hlavně beci, chodili jsme do kontrů. Měli jsme krátká střídání, vysoké tempo. To domácím moc nevonělo. Do druhé třetiny jsme vstoupili nekoncentrovaně, laxně. Což nás vytrestalo. My jsme tým dříčů, pracantů. Musíme být frajeři, kteří šedesát minut makají. Vždycky nám v zápase uteče nějaká pětiminutovka, a nemáme nic. A s tak dobrým týmem, jako je Plzeň, to stojí utkání. Jinak jsme odehráli hodně solidní zápas. Ale když vypadneme z našich rolí a scénáře, tak nás to připraví o výhru.“

Předtím jste čtyřikrát v řadě venku vyhráli, máte pocit, že vám v poslední době venkovní partie vyhovují víc?

„Ani nevím. Ať hrajeme doma, nebo venku, chceme vyhrávat. U nás záleží, jestli hrajeme jednoduše nebo začneme vymýšlet. Jakmile chceme hrát hokej, dělat si to složitější, to je náš hrob.“

Plzeň - Chomutov: Nenápadnou střelou otevřel skóre Duda, 0:1 720p 360p REKLAMA

I tak platí, že chcete pod sebe stáhnout Karlovy Vary, na které stále ztrácíte tři body?

„Beru to tak, že jdeme postupně. Nemá cenu spekulovat, vypočítávat, co by, kdyby. Hlavní je odvést vždycky maximum. Aby se každý mohl podívat do zrcadla, že pro to udělal, co měl. Pevně věřím, že po sezoně dojdeme tam, kde chceme být.“

Je pro vás osobně těžké hledat motivaci, když na sklonku kariéry hrajete takhle dole?

„Hrozně si to naopak užívám. Děkuju Honzovi Šťastnému (asistentovi kouče), že mi zavolal. Že mi potom Vláďa (Růžička) dal šanci, stejně jako celá organizace Pirátů. Že jsem si ještě mohl zahrát hokej, dokázat lidem, že ani druhá německá liga není špatná soutěž, že i skoro ve čtyřiceti letech člověk má týmu co dát. Moc si toho vážím. Taky musím poděkovat rodině, není to jednouché. Bez svých nejbližších bych to nedal, mám od nich zelenou. Že si ještě na stará můžu plnit sen a hrát hokej.“

V nedávném rozhovoru pro Sport vás chválil i kouč Vladimír Růžička, zaregistroval jste to?

„Já mu taky musím poděkovat. I když jsme měli období, kdy to mezi námi nebylo skvělé, celkově mi v kariéře hodně pomohl. Ovlivnil ji. Ať v dobrém, nebo ve zlém. Ale vždycky jsem si z toho snažil vzít pozitiva. I on sám vidí, že jsem se nějak vyvinul, změnil jsem se. Když jsem byl mladý, udělal jsem spoustu kopanců, ale takový je vývoj mladých hráčů. Cítím to i tak, že chci celé organizaci Pirátů vrátit, jak mě přijali. Pomoct, aby sezona skončila šťastným koncem. Aby se mohli otřepat a natočit lokomotivu jiným směrem.“

Věříte, že tým se aktuálně ubírá tam, kam má? A nakonec se baráži vyhnete?

„Jsem přesvědčený, že vlak jede správným směrem. Máme skvělého gólmana, partu bojovníků. Když budeme hrát bojovně, nebudeme si hrát na hokejisty, ale budeme předvádět jednoduchý hokej, co nejmoderněji otáčet hru, dobře hrát střední pásmo, tak budeme úspěšní.“