Bez Kiki na olympiádu. Nový beachvolejbalový pár chce zabojovat o Tokio

Teprve loni sestavená dvojice plážových volejbalistek Michaela Kubíčková - Michala Kvapilová cítí šanci probojovat se na olympiádu v roce 2020. Sportovkyně se dali dohromady po srpnovém konci kariéry Kristýny Kolocové Hoidarové, s níž v posledních letech hrávala Michala Kvapilová, ale už mají za sebou zajímavé úspěchy.

Ještě na konci loňského léta stihly vyhrát domácí republikový šampionát a v prvních měsících roku 2019 se vešly do první desítky na světových turnajích v Kambodži a Sydney. Jejich doménou je nezměrná bojovnost a žádný míč pro ně není ztracený. Na kurtu rychle našly společnou řeč a jako tým se dělí i o klíčová rozhodnutí.

„Rozhodnutí je u nás vždycky týmová práce. Hodně záleží na celkovém naladění a také, kdo se cítí momentálně v laufu a ve formě,“ svěřila se Kubíčková. Jako svůj dlouhodobý cíl si MK Duo vytklo start na olympiádě v Tokiu. Cesta na olympijské hry není pro nikoho snadná. Dvojice Kubíčková – Kvapilová vidí tři způsoby, jak se na svátek světového sportu probojovat.

„První možností je umístit se ve světovém žebříčku do 15. místa. Do Tokia se dá projít i přes kontinentální pohár, a ještě se bude hrát jeden velký turnaj v Číně, z něhož se kvalifikují do Tokia oba páry, které postoupí do finále,“ popsala možnosti postupu na olympiádu Kubíčková, která se svou kolegyní v dubnu nafasovala nové rudé vozy s vlastní siluetou.

„Najezdíme tisíce kilometrů a auto je pro nás důležitý dopravní prostředek, abychom se mohly přemisťovat z tréninků nebo na soustředění i na turnaje, abychom mohly vézt všechno vybavení potřebné pro trénink. Třeba loni jsme autem jely na soustředění až do Říma,“ prozradila Kubíčková.

Rychlejší za volantem je ale její parťačka Kvapilová. „Platím hodně pokut,“ povzdychla si plážová volejbalistka. Jestli se probojují na olympiádu, tak jim možná některé pokuty policisté příště prominou.