Zbláznil ses, idiote? Pérez se zlobil na Sainze. Expert: Na vině je Španěl

Byl to moment, který zapříčinil, že George Russell se dostal na stupně vítězů jako slepý k houslím. V nájezdu do předposledního kola Velké ceny Ázerbájdžánu se strhla zuřivá bitva o druhé místo. Sergio Pérez s Carlosem Sainzem vycítili šanci na lepší výsledek, proto zatlačili na Charlese Leclerca. Souboj ale vyústil v nehodu, při níž se Pérez se Sainzem srazili. „Musíme si to pořádně zanalyzovat. Nejsem ten, kdo by házel vinu na jiného řidiče. Je to závodění,“ řekl Sainz.