Nadšená Kvitová: Dohrávala jsem v křečích. Jak se těší do Melbourne? | iSport.cz

Kvitová přijala v Sydney divokou kartu po ne zcela povedeném startu v Brisbane a cestou za titulem vyřadila i světovou dvojku Angelique Kerberovou. Ve finále pak předvedla velký obrat a domácí Ashleigh Bartyovou zdolala 1:6, 7:5 a 7:6.

"Tohle miluju nejvíc - hrát finále, hrát o pohár. Jsem ráda, že jsem týden zvládla, i když byl strašně náročný a končila jsem hodněkrát pozdě v noci. Trofej na začátku roku je neuvěřitelná," radovala se Kvitová v nahrávce pro česká média.

Při telefonickém rozhovoru stála v kádi s ledovou vodou, aby co nejrychleji uvolnila svaly. Vypjatou koncovku více než dvouhodinového finále dohrávala v křečích. "Dávala jsem si hodně cukrů, gelů a už mi nebylo od žaludku úplně nejlíp."

Na jejím stavu se podepsal předchozí vývoj turnaje. Deštivé počasí v Sydney zápasy odkládalo a Kvitová musela hrát čtvrtfinále i semifinále hluboko do noci. Postup do finále dokonce slavila až v jednu ráno, což se projevilo v úvodu duelu s Bartyovou. "Byla jsem hodně zpomalená a chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala," řekla.

Vývoj ale dokázala otočit a slastný pocit z trofeje převážil nad únavou. "Získala jsem titul, z toho mám radost a tak to beru," konstatovala Kvitová.

