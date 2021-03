Kvitová řádila v Miami. Cornetové nadělila kanára a je v třetím kole

Petra Kvitová postoupila v Dauhá do finále • Profimedia.cz

Petra Kvitová vstoupila do tenisového turnaje v Miami hladkou výhrou nad Francouzku Alizé Cornetovou, kterou v utkání druhého kola porazila 6:0, 6:4. Její další soupeřkou bude Britka Johanna Kontaová.

Kvitová se představila v zápase po více než dvou týdnech od svého posledního startu v Dubaji, kde úvodní utkání vzdala ve druhém setu kvůli zranění stehenního svalu. Krátce předtím ovládla turnaj v Dauhá. S Cornetovou se světová desítka na kurtu dlouho nezdržela, 61. hráčku žebříčku zdolala za 65 minut.

V prvním setu předvedla dvojnásobná wimbledonská vítězka dominantní výkon a soupeřce dovolila uhrát jen tři fiftýny. V druhé sadě šla Kvitová do vedení 5:2, pak sice ztratila podání, ale v následném dlouhém gamu při servisu Cornetové měla tři mečboly. Zápas pak ukončila čistou hrou při svém podání. Francouzku porazila i ve čtvrtém vzájemném utkání.

„Začala jsem hodně dobře. Byla jsem soustředěná a věděla, co mohu od Alizé očekávat. V druhém setu se hrálo více výměn. To bylo trochu těžší, tolik mi to nesedí,“ uvedla Kvitová po vítězství na kurtu. „Cítím se výborně. V Dauhá jsem toho odehrála hodně a v Dubaji se pak zranila, ale teď je fajn,“ řekla česká tenistka.

S Kontaovou, která turnaj Miami vyhrála v roce 2017, má Kvitová mírně příznivou bilanci 3:2.

Jubilejní 400. vítězství na okruhu WTA si připsala bývalá světová jednička Simona Halepová. Rumunská tenistka otočila zápas s Francouzkou Caroline Garciaovou a vyhrála 3:6, 6:4, 6:0. Kvůli potížím se zády hrála Halepová poprvé po pěti týdnech.

Tenisový turnaj v Miami:

Muži (dotace 4,299.205 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kecmanovič (Srb.) - Broady (Brit.) 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, Džumhur (Bosna) - Anderson (JAR) 7:6 (8:6), 7:5, Sandgren (USA) - Martínez (Šp.) 6:4, 2:0 skreč, Galán (Kol.) - Seyboth Wild (Braz.) 6:3, 6:4, Korda (USA) - Albot (Mold.) 6:3, 6:0, Musetti (It.) - Mmoh (USA) 6:4, 6:4, Bedene (Slovin.) - Fabbiano (It.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, J. Sousa (Portug.) - O'Connell (Austr.) 7:6 (8:6), 6:7 (8:10), 7:5.

Ženy (dotace 3,260.190 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Kvitová (9-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:0, 6:4, Halepová (3-Rum.) - Garciaová (Fr.) 3:6, 6:4, 6:0, Sevastovová (Lot.) - Gauffová (31-USA) 1:6, 6:2, 6:3.