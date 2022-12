Švýcarské hokejové hry 2022: program a výsledky druhého turnaje EHT

Premiéra Švýcarských hokejových her (Swiss Ice Hockey Games) se uskuteční od 15. do 18. prosince. Úvodní duel Finsko - Česko hostí Helsinky., oba týmy pak čeká přesun do Fribourgu, kde se odehraje většina turnaje. Jaký je program a nominace jednotlivých týmů na Švýcarské hokejové hry 2022?