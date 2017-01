Slavia začala bez Afričanů Deliho a Ngadeua. Nad Kenijou je otazník

Fotbalisté Slavie dnes zahájili zimní přípravu na jarní část sezony se čtyřmi posilami z minulých dní a bez Michaela Ngadeua se Simonem Delim, kteří se představí na mistrovství Afriky. Druhý tým ligové tabulky zatím neohlásil žádný odchod, před čtvrtečním odletem na soustředění do Číny by se ale měl kádr zúžit.

Pražané dosud v přestávce přivedli čtyři nové tváře - brankáře Přemysla Kováře, stopera Michaela Lüftnera, norského levého beka Pera-Egila Floa a chorvatského záložníka Marka Alvira.

"Už moc dalších posil asi nebude, ale věřím, že minimálně jeden hráč do ofenzivy ještě přijde. Jde o křídelního záložníka," řekl novinářům kouč Jaroslav Šilhavý.

Slavia už dříve projevila zájem o libereckého Jana Sýkoru a v médiích se spekuluje také o tom, že by mohl přijít plzeňský Jan Kovařík. "Probíhají jednání s více hráči. Dokud to není hotové, nechci něco vyzrazovat," dodal Šilhavý před prvním tréninkem zimní přípravy.

"Několik hráčů má nějaké drobné problémy. Zahajovací trénink vynechají Jirka Bílek s Pepou Hušbauerem, ale zítra na testy a funkční vyšetření už budou k dispozici," uvedl Šilhavý.

Na velkou část přípravy musí oželet africké opory Deliho s Ngadeuem. "Uvidíme, jak se jim bude dařit na africkém šampionátu. Finále je 5. února, takže hrozí, že přijedou až poté. Je to trochu komplikace, ale musíme to vzít jako realitu," prohlásil Šilhavý.

Ve čtvrtek slávisté odletí na soustředění na čínský ostrov Chaj-nan a do té doby kouč zúží kádr. "Zatím žádný odchod není, uvidíme, co v dalších dnech. Před odletem do Číny dojde k redukci kádru, mělo by nás letět 20 hráčů do pole plus tři brankáři," přiblížil Šilhavý s tím, že na úvod přípravy se k A-týmu připojil mladý stoper Vojtěch Mareš.

Nejistou budoucnost má gruzínský záložník Levan Kenija, který na podzim laboroval se zraněním. "Měl podstoupit operaci, ale údajně ji ani neabsolvoval. Pořádně jsem s ním ještě nemluvil, tak uvidíme, jestli bude schopen se zapojit. Ale do Číny s námi nejede," řekl Šilhavý.

Slavia se po návratu z Číny, kde by měla odehrát dva zápasy s tamními týmy, bude připravovat asi deset dní doma a 29. ledna odcestuje na další soustředění do Španělska.

