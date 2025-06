Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Má za sebou premiérovou sezonu v Chance Lize, konkrétně 15 zápasů, 395 minut. Na gól čeká. Na slovenské EURO U21 se nedostal, byť v březnu byl mezi náhradníky reprezentačního áčka. Nicméně i tak malý vzorek stačil podle informací iSportu na to, aby se o sedmnáctiletého Jiřího Maxima Panoše zajímal AC Milán. Ve Viktorii má technický záložník dlouhodobou smlouvu. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Přestože byla minulá sezona z hlediska „rossoneri“ nepovedená (8. místo v Serii A, vypadnutí v šestnáctifinále Ligy mistrů s Feyenoordem, lacině inkasované branky, mizerné výkony opor, změny trenérů...), tradiční červenočerná značka bude vždy něčím speciálním. Kolosálním.

Když tedy zaměří pozornost do Česka, jde o výjimečnou věc. Není to tak dávno, co se zástupci AC osobně jezdili dívat na Ladislava Krejčího či ještě předtím na Adama Hložka nebo Denise Alijagiče.

Teď se v jejich skautské síti podle informací iSportu velmi hluboko ocitnul Jiří Maxim Panoš.

Sedmnáctiletý středopolař Plzně, jenž před rokem debutoval v Chance Lize a