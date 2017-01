Sparta zahájila přípravu bez Rosického. Hlásil se Konaté i posily

Bez záložníka Tomáše Rosického, ale s omilostněným Tiémokem Konatém dnes zahájili fotbalisté Sparty přípravu na jarní část první ligy. Záložník z Pobřeží slonoviny se do prvního týmu vrátil poté, co byl v srpnu vyřazen z kádru, protože si chtěl vymoci přestup do Steauy Bukurešť. Rosický zatím po zranění trénuje individuálně.