Mihalík míří do Cracovie. Uvidí se, zda stojí za milion eur, píší v Polsku

Ve Slavii nejdřív patřil do základní sestavy, na podzim se v ní však neobjevoval pravidelně. Slovenský záložník Jaroslav Mihalík je proto blízko odchodu na Cracovie, kde by měl mít vyšší vytížení před červnovým EURO do 21 let. O zájmu čtrnáctého týmu polské nejvyšší soutěže informuje server weszlo.pl, potvrdily ho také oficiální stránky Slavie.