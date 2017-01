Slávista Bazal zkouší štěstí v Příbrami: Nevím, co by na tom mělo být divného

Šance, že se slávistický odchovanec Josef Bazal, který na podzim hostoval v Jablonci, zapojí do zimní přípravy v mateřském klubu, nebyla téměř žádná. „Potřebuju se nejdřív doléčit,“ hlásí svou prioritu. Zkouší to na testech v Příbrami, v jejímž dresu se představil na zimním turnaji Tipsport liga proti MAS Táborsko (0:2).

Z Příbrami se skoro utíká, vy do týmu poslední příčky tabulky míříte. Co vás vábí?

„Nevím, co by na tom mělo být divného. Příbram je prvoligový klub, navíc můj příchod ještě není stoprocentní. Ještě nejsem na ničem domluvený, jsem ve zkušební době, jestli moje pravé koleno vydrží. U mě je na prvním místě trénovat a být zdravý. Koleno mne poslední dobou hodně trápí. Bolí mě a moc se neví, co s tím.“



Znamená to, že pokračování hostování v Jablonci už neproběhne?

„Ne, byla dohoda, že podzimem skončí.“



Takže vaše jarní ligová budoucnost je spojená s Příbramí?

„Mluvit o příchodu do Příbrami je poměrně brzo, ale možnost tu je.“

„Vůbec ne, spíš naopak. Co jsem za tu krátkou dobu poznal, bojovnost bude o to větší. Hráči nic nebalí.“„Není, takový je fotbal. Zranění k němu bohužel patří. Poslední rok a půl neprožívám nešťastnější období. Dělám ovšem všechno a věřím, že budu zase zdravý. A v plné síle.“„Nebylo moc co řešit, dohodli jsme se, že budu na hostování. Já se nejprve potřebuju vyléčit a užívat si zase fotbal. Příbram by byla dobrá volba, je to prvoligový klub.“

