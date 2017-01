O Sigmu bojuje další zájemce. Zajímavá nabídka, řekl primátor

Tohle by mohlo olomouckou Sigmu přiblížit k tolik vytoužené ekonomické stabilitě. Ta je totiž jednoznačně spojená se vstupem nového majoritního vlastníka do klubu. Jednání se Zdeňkem Zlámalem se dosud nepodařilo dotáhnout do konce, do hry vstoupil nový zájemce o koupi akcií.

O koho se jedná? To zůstává zatím utajeno. „Je to subjekt, který má zájem o koupi majoritního, třeba i osmdesátiprocentního podílu v klubu,“ sdělil už ve středu zdroj deníku Sport s poukazem na čtvrteční schůzku s primátorem. Ta se skutečně konala.

Vlastnická struktura Sigmy Olomouc k 1.1.2017 Josef Lébr 32%

První olomoucká investiční, a.s. (ovládaná J. Lébrem) 9%

Město Olomouc 34%

Spolek SK Sigma Olomouc MŽ 25%

„Zástupce subjektu, s nímž jsem se sešel, skutečně deklaruje zájem do Sigmy Olomouc vstoupit. Představil mi svou vizi a dohodli jsme se, že s ní seznámím primárně své kolegy na městě a poté členy představenstva klubu,“ řekl primátor Staněk.

Na otázku, zda se mu předložená vize jevila jako zajímavá, odvětil. „Jestliže jsem se rozhodl seznámit s ní své spolupracovníky na olomoucké radnici, vlastně jsem odpověděl i na tuto otázku. Ano, je natolik zajímavá, že stojí za to se jí dále zabývat,“ konstatoval primátor, jenž už ve středu prohlásil, že nadále pokračují i jednání s dosavadním zájemcem o vstup do klubu. Ani tentokrát jej nejmenoval, ví se však, že se jedná o podnikatele Zdeňka Zlámala.

Podle olomouckého primátora dospěla celá věc v minulých dnech k dalšímu posunu. „A je to posun zásadní. Josef Lébr, jeden z akcionářů klubu, souhlasí s tím, že své akcie převede občanskému sdružení,“ prohlásil Staněk.

Z jeho slov vyplývá, že Lébr je ochoten klub definitivně opustit a zbavit se všech svých akcií. „Za určitých podmínek,“ upozornil Lébr. „Nebudu je blíže specifikovat, jsou součástí našeho obchodního jednání. Pokud budou splněny, udělám vše, abych vytvořil prostor pro vstup nového akcionáře do klubu,“ pravil Lébr, někdejší předseda klubového představenstva, o němž je známo, že Sigmě v minulosti půjčil přes 70 milionů korun.

Dá se odvodit, že mezi podmínky, o nichž Lébr hovoří, patří vyplacení této sumy. Podnikatel, jenž dosud ovládá cca 41% akcií klubu, už ostatně dříve deklaroval, že akcionáři našli způsob, jak Sigmu oddlužit. Lébr a jeho firmy jsou jedinými věřiteli olomouckého klubu.