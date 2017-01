Dukla prožívá exodus cizinců. Po Néstorovi mizí Beauguel, Čajič a Manzia

Čtyřiadvacetiletý Čajič přestoupil do tureckého Elazigsporu, kde podepsal smlouvu do června 2019. V Česku začínal jako dorostenec Sparty, odkud v roce 2010 zamířil do Teplic. V Dukle byl od roku 2014 a na podzim zasáhl do šestnácti ligových duelů, v nichž dal jeden gól.

Dvaadvacetiletý Manzia zamířil do druholigové Olomouce. V Dukle stejně jako Čajič působil od roku 2014, příliš se však neprosadil. Úvodní půlrok sezony 2015/16 strávil na hostování v druholigovém Sokolově, a uplynulý podzim si v dresu dejvického celku připsal pouze čtyři ligové starty.

Na Julisce už nepočítají ani s Beauguelem. Francouzský útočník si jako volný hráč hledá angažmá a zamířit by mohl do Zlína. Čtyřiadvacetiletý střelec působil v Dukle rovněž od roku 2014 a v první sezoně dal osm ligových gólů. Jenže pak se trápil a začalo se spekulovat o jeho odchodu. V minulém ročníku nejvyšší soutěže neskóroval a na podzim se trefil jen jednou.

Duklu už před trojicí Beauguel, Manzia, Čajič opustil i další zahraniční hráč Španěl Néstor, který přestoupil do Sparty.

