Mihalík o odchodu ze Slavie: Chuť se ztrácela. Měl jsem dostat víc šancí

Loni v zimě dorazil do Edenu jako velká posila ze slovenské Žiliny. Za Jaroslava Mihalíka utratila Slavia 17,5 milionů korun. Slibovala si od něho mnoho, ale jeho potenciál se naplnil jen z části. Po příchodu trenéra Jaroslava Šilhavého vypadl ze sestavy a tak se v lednu rozhodl pro hostování v polské Cracovii Krakov. „Postupně jsem ztrácel motivaci a chuť. Uvědomoval jsem si, že to moc lepší už nebude. Když to nešlo, rozhodl jsem se raději změnit prostředí,“ vysvětluje svůj krok slovenský reprezentant do 21 let.