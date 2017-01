Hušbauer: Rok ve Slavii? Ještě nemám sešívané srdce, bylo by to nefér

Ve Spartě vyrůstal a získal s ní i titul, teď už rok obléká dres jejího největšího rivala. Záložník Slavie Josef Hušbauer ještě prý sešívané srdce nemá, gól do sítě letenského klubu by ale v derby jistě slavil. O minulosti v rudém dresu, spoluhráčích nebo aktuálně probíhajícím soustředění se rozpovídal v chatu s fanoušky na klubovém webu.

Josef Hušbauer patří k tahounům Slavie v boji o titul. Ale ať se snaží sebevíc, sparťanskou minulost mu nejde odpárat, což se projevilo i na otázkách fanoušků při chatu na klubovém webu.

Jaký vztah tedy 26letý záložník má ke svému bývalému klubu? "Se Spartou jsem se nerozešel v dobrém, ale už se k tomu nechci vracet. Ve Slavii jsem už rok a soustředím se jen na ni, takže Spartu beru jako největšího soupeře," odpověděl.

Přiznal, že do Slavie přicházel s mírnou nejistotou, dnes už v Edenu zdomácněl. "Působení ve Slavii si užívám, jsem tu velmi spokojený, protože i když se jednalo o pikantní přestup a určitě jsem nevěděl, co čeho jdu, tak mě všichni vzali velmi dobře a chovají se tady ke mě daleko lépe než jinde," zhodnotil Hušbauer.

Ligový podzim v 60 sekundách: Slavia Praha

Je z Josefa Hušbauera nyní už slávista? V této otázce je zkušený záložník opatrný. "Nejde po roce v klubu říct, že mám sešívané srdce. Bylo by to nefér jako vůči celému klubu a jeho historii, tak fanouškům. Ale snažím se za Slavii bojovat, co to jde, a věřím, že v budoucnu budu moci zaslouženě říct, že mám sešívané srdce," odpověděl na otázku o tom, který klub je mu nejbližší. Dodal také, že kdyby se trefil v derby, gól by určitě slavil.

Čínský ostrov Hainan, kam Slavia vyrazila na soustředění, si nemůže vynachválit. "Máme skvělý hotel a tréninkové podmínky takové, o kterých bychom si v Praze v lednu ani nesnili. Na Hainanu se nám líbí, ale už se těšíme se domů za rodinami, protože manželka je těhotná a každou chvíli bude rodit," prohlásil Hušbauer.

Zlín - Slavia: Hušbauer předložil míč Zmrhalovi a Slavia vede už 4:0

