Žádaný útočník opouští Slavii. Železník míří do Mladé Boleslavi!

Ani Zlín, ani Teplice, ani pokračování ve Slavii. Útočník Lukáš Železník opustí klub z Edenu a zamíří do Mladé Boleslavi. Podmínky transferu se¨podle informací Sportu finalizují, Železník by se měl ke středočeskému týmu již brzy připojit.

Exotické soustředění v Číně bylo tím posledním, co útočník Lukáš Železník ve Slavii prožil. Již brzy by se totiž měl stát posilou Mladé Boleslavi, kde údajně podepíše smlouvu na tři a půl roku. Středočeši by měli sešívaným za šestadvacetiletého hráče zaplatit pět až šest milionů korun.

O Železníka byl zájem. Jedna z variant zněla, že by šel na půlroční hostování do mateřského Zlína v rámci transferu Vukadina Vukadinoviče. O jeho hostování se pokoušely i Teplice. Jenže Mladá Boleslav ostatní trumfla.

Železníka chtěla na přestup a podala odpovídající finanční nabídku. V novém klubu hráče čeká ještě zdravotní prohlídka, pak by se měl stát definitivně boleslavskou posilou.

Železník přišel do Slavie před rokem v zimě poté, co měl na podzim výbornou formu a dal za Zlín osm gólů. Jenže do sestavy se i kvůli vleklým potížím s kotníkem, které vyvrcholily operací, a velké konkurenci neprosadil.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Slavii? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

Další informace si přečtěte v pátečním Sportu. Elektronickou verzi včetně archivu novin najdete ZDE »

Titulní strana deníku Sport • Foto Sport

Zde si vyberte, zda si chcete aktuální či archívní vydáníku Sport přečíst ve vašem počítači, nebo ve smart phonech či tabletech.

Deník Sport v čtečce přímo ve vašem počítači objednávejte zde, nebo přímo na www.isport.cz/epaper >>

Deník Sport v App Storu pro mobily a smart phony se systémem iOS (Apple) stahujte zde >>

Deník Sport v Google play pro mobily a smart phony se systémem Android stahujte zde >>