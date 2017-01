Proč nepustil Vukadinoviče? Rozhodlo srdce v kapse, říká zlínský šéf

Pro srbského pravého záložníka má Zdeněk Červenka (60) slabost, lepšího hráče aktuálně v ePojisteni.cz lize nevidí. Proto zlínský šéf Vukadina Vukadinoviče do Slavie neprodal. Na šustění velkých bankovek je majitel společnosti Lukrom zvyklý, nepodlomí se mu z nich kolena. Na rokování se zástupci pražského klubu si vzal do kapsy kámen ve tvaru srdce – a podle něj se ve finále rozhodl.

Jak byste shrnul jednání o přestupu Vukadina Vukadinoviče do Slavie?

„S díky jsme odmítli velmi zajímavou nabídku. Je pravda, že nikdy předtím jsem takovou na hráče neměl. Dřív bych ho prodal. Nicméně jsme upřednostnili sportovní hledisko před ekonomickým a Vuky zůstává. Je fakt, že to bylo velice těžké rozhodování. Svůj názor na věc jsem sdělil ostatním členům představenstva a nebyli až tak zaskočeni. Nikdo z nich nebyl proti.“

Jakou roli v něm sehrál kámen ve tvaru srdce, který jste měl ve středu v Praze v kapse?

„Podle něj jsem se nakonec rozhodl. (úsměv) Nosím ho skoro na každé jednání. Potěšili jsme sebe a doufám, že i naše fanoušky.“

Je pravda, že už byl Vukadinovič s druhou stranou na podmínkách smlouvy domluvený?

„To nevím, je to možné. Na tomto by to každopádně nezkrachovalo.“

Samotný hráč je z finálního verdiktu zklamaný. Co s tím?

„Já si myslím, že s tím nemá problém. Situaci si uvědomuje, je to klidné. Chce se rvát. Vysvětlil jsem mu důvody, proč chceme, aby zůstal. Není důvod, aby neodváděl co nejlepší výkony. Věřím, že nám Vuky pomůže k co nejlepšímu výsledku v sezoně. Uvažujeme i o individuální pobídce pro něj. Máme šanci na evropské poháry, které se nechceme vzdát. Klidně se k tomu přestupu vrátíme v létě. Motivovat budeme samozřejmě všechny hráče. Tímto vysíláme, že to myslíme vážně.“

Poslední nabídka Slavie byla lepší než ty předchozí

Cítil jste, že by to bylo bez Vukadinoviče výrazně těžší?

„Bylo by to velmi složité. Jestliže chceme jít do pohárů, jeho setrvání bylo jednou z podmínek. Řekl jsem, že v zimě pustím maximálně jednoho hráče, což se stalo. Odešel Hájek do Plzně. Dalšího už nepustím. Haris Harba byl jiný případ, ten od začátku preferoval cizinu a skončila mu smlouva. Čekali jsme, že u nás nebude.“

Potvrdíte nabízenou částku 15 milionů korun plus milionové bonusy za postupy v evropských pohárech?

„Něco z vašich informací sedí, něco ne. Každopádně byla ta poslední nabídka Slavie lepší než ty předchozí. Případné hostování Lukáše Železníka se řešilo zvlášť, s Vukadinovičem to nemělo nic společného. Věděli jsme, za jakých podmínek nám ho Slavia pustí na půlroční hostování, ale hráč se nakonec rozhodl pro přestup. (do Mladé Boleslavi – pozn. red.) Kdyby přišel ještě Železník, musel by někdo odejít. Takto by měl být náš kádr vyřešený.“

Včera přiletěl francouzský útočník Jean-David Beauguel, velká posila na hrot. Čím jste ho zlákali?

„Nabídli jsme mu docela zajímavou smlouvu, odpovídající významu hráče pro Zlín. Chceme s ním podepsat minimálně na dva roky.“

Co testovaný brankář Milan Švenger?

„Ve čtvrtek mu byla nabídnuta smlouva. Bereme ho jako rovnocenného partnera ke Standovi Dostálovi. Tomáš Holý zkouší štěstí ve třetí anglické lize (Gillingham), potřebovali jsme někoho zkušeného. Varianta se Švengerem se mi od začátku zamlouvala víc než ten mladý Slovák (Matúš Hruška), který šel nakonec do Dukly. Nemrzí mě to.“

Během roku jste prodali do českých velkoklubů Železníka, Poznara a Hájka. Celkem jste za ně utržili přes 30 milionů korun. Slušné, ne?

„Nejlepší obchod byl Tomáš Hájek. Ekonomika klubu šlape, všechna čest. Nemáme teď důvod prodávat. Zatím jsme prodávali naše hráče a kupovali cizince. Třeba to bude brzy naopak.“