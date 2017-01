Ivanschitz ještě v Plzni nikdy nebyl. Ale znám Limberského, hlásí posila

Ivanschitz toho zažil opravdu hodně. Zahrál si německou bundesligu, španělskou nejvyšší soutěž a naposledy americkou MLS, kde ho chtěli po zisku titulu udržet. „V Seattlu mi sice řekli, že mi chtějí nabídnout novou smlouvu, ale já se chtěl s rodinou vrátit zpátky do Evropy. Čekal jsem, které kluby o mě projeví zájem,“ prozradil zkušený fotbalista.

Pak se ale dozvěděl o zájmu Plzně. „Měl jsem pár dní na to, abych si v Seattlu všechno vyřídil. Pak už jsem letěl do Vídně a následně do Valencie, kde jsme se konečně mohli potkat, popovídat si a podepsat smlouvu,“ řekl Ivanschitz. „Byly to pro mě náročné dny, ale teď jsem opravdu šťastný,“ dodal.

Z Rakouska si Ivanschitz udržoval dobrý přehled o českém fotbale. „Znám u vás všechny velké týmy. Vím, že je Plzeň několikanásobným mistrem, hrála Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Viktoria je ambiciózní a cílevědomý tým, chce hrát o mistrovský titul, má dobrého kouče, kvalitní lidi okolo týmu a skvělé hráče,“ vypočítával.

V samotné Plzni sice ještě nikdy nebyl, ale na Českou republiku jako takovou vzpomíná velmi rád. „Pokud se nepletu, svůj první gól v národním týmu jsem vstřelil právě Čechům. Tuším ale, že jsme těsně prohráli 2:3. Byla to moje první branka a zároveň skvělý zážitek,“ připomněl Ivanschitz zápas kvalifikace o EURO 2004, ve kterém Česko brankami Jankulovského, Vachouška a Kollera porazilo ve Vídni domácí výběr.

Ostřílený fotbalista věří, že bude připraven už na první zápas jarní části sezony. „Bude pro mě velmi důležité dobře trénovat, protože od chvíle, kdy jsme se Seattlem vyhráli MLS (prosinec 2016 – pozn. red.), jsem měl volno, takže se nemůžu dočkat, až to všechno začne. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto soustředění a těším se, až začnu trénovat s týmem na hřišti,“ řekl na závěr rakouský tvůrce hry.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>