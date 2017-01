Liberec za rok prodal hráče za 130 milionů. Štajner: Karlovi stačí málo

Poslední zhasne, baví se fandové na účet fotbalového Liberce. Trojnásobného mistra v zimní pauze zasáhl tradiční odliv jeho pilířů. V tomto okně by se z nich dala poskládat již kompletní jedenáctka. Včetně kapitána Lukáše Pokorného, který zamířil do Montpellieru, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. V součtu i s ním Slovan za poslední rok prodal hráče za téměř 130 milionů korun.

Podle řeckých bájí měl Sisyfos za úkol dopravit na kopec obří kámen, který mu vždy těsně před vrcholem vyklouznul a skutálel se zpátky dolů, takže nosič musel začínat zas a znovu. Podobně je to s trochou nadsázky i s fotbalovým Libercem. Ten v každém přestupním období pravidelně krvácí a přichází o své opory, které mu dopomohly k úspěchu. A nejde přitom o žilní krvácení, ale přímo tepenné.

„Liberec však může být hrdý, že je o jeho hráče zájem. Každý by rád prodával do zahraničí,“ podotýká bývalý hráč Liberce Jiří Štajner, který s ním slavil dva mistrovské tituly a shodou okolností byl v sobotu na reprezentačním plese Slovanu uveden do klubové Dvorany slávy.

Jenže na spočtení odchodů hráčů od Nisy v tomto přestupním období vám už nebudou stačit prsty na obou rukách! Slovan v zimě opustilo jedenáct hráčů v čele s nejvýraznější oporou podzimu Janem Sýkorou a pilířem obrany i kapitánem Lukášem Pokorným.

„Takhle extrémní odliv jsem asi nezažil. I když to byli mí kamarádi, nemám problém s tím, že nás trénuje méně, protože trenéři se vám více věnují a jste více na očích, takže někdy se v malém počtu trénuje lépe, než když je vás čtyřicet,“ nabízí svůj pohled obránce Vladimír Coufal, který ještě s Lukášem Bartošákem jako jediný zbyl ze základní sestavy, vrátíme-li se o rok zpátky před minulé zimní přestupové okno.

A vrcholem je nyní odchod jedné z hlavních opor, kapitána Liberce Lukáše Pokorného, do francouzského Montpellieru za 40 milionů korun. „Liberec zůstává nadále mým klubem. Jakkoliv nyní neprochází jednoduchým obdobím, dokáže se zvednout. Budu mu nadále držet palce,“ vzkázal Pokorný z Francie po podpisu smlouvy na 3,5 roku. V součtu s touto novou sumou majitel Liberce Ludvík Karl prodal za poslední rok „zboží“ za zhruba 130 milionů korun.

Liberci stačí málo a prodává častěji, říká Štajner

A fanoušci z celé republiky Liberec nyní označují jako FC Výprodej. Nebo žertují, že poslední má zhasnout... Je klub od Nisy v tomto ohledu specifický? „Není, ale myslím, že za hráče majitel Liberce nechce moc velké peníze. Stačí mu poměrně málo a prodává tak častěji. Kdyby chtěl někdo koupit za milion eur hráče třeba ze Sparty, tak ho Křetínský neprodá, chtěl by tři a víc. Jenže Liberci to na život stačí,“ vysvětluje Štajner.

Ostatně že Liberec nikdy neměl problém prodat, symbolizuje i jedna bizarní příhoda. „Jednou mně byl několik hodin před utkáním se Žižkovem prodán Marek Kincl právě do Viktorie,“ vzpomíná často Ladislav Škorpil, bývalý kouč Slovanu na hektický přestup Marka Kincla v roce 1999. Ale to je fotbalový pravěk, zpět do současnosti.

Již v minulé zimě Slovan přišel o reprezentanty Davida Pavelku či Josefa Šurala. V létě o Tomáše Koubka, nejlepšího dvanáctigólového střelce Marka Bakoše, produktivního Herolinda Shalu či Dmitrije Jefremova. Jen za éry Jindřicha Trpišovského opustilo modrobílý klub přes třicet fotbalistů! Byť z různých důvodů, nejde jen o prodej, ale i o konec hostování a s některými prostě klub již nepočítal. Každopádně je to velká fluktuace.

Neobvykle velká obměna, varuje Rada

„Určitě je to neobvykle velká obměna. I proto, že Liberec hrál na podzim základní skupinu Evropské ligy,“ připomíná bývalý kouč Liberce či české reprezentace Petr Rada.

„Majitel Liberce pan Karl je hlavně obchodník a je to vidět. Na druhou stranu musím říci, že vždycky když prodal hráče, tak místo nich přivedl dobré hráče, byť ne pokaždé se to podaří, ale to je tak všude,“ dodává Rada.

Nyní směrem k Nise zamířil Michal Obročník, který se vrátil z hostování ze Zlatých Moravců, ze Slavie přišel Radek Voltr a včera klub oznámil příchod Milana Kerbra a univerzála Ondřeje Kúdely. Nebudou mít Severočeši problém se záchranou? „Jejich situace momentálně určitě komfortní není a čeká je zajímavé jaro, protože noví hráči budou potřebovat čas, aby se sehráli,“ uzavírá Rada. Nakolik se jim to podaří, to ukáže až jaro, které Liberec startuje za čtyři týdny doma se Zlínem.