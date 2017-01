Jablonec hledá náhradu za Tecla. Vyzkouší reprezentanta z Islandu

Fotbalisty Jablonce by mohl posílit islandský reprezentant Sigurdur Egill Lárusson. Od středy bude v severočeském celku trénovat a bude se dolaďovat jeho případné angažmá. Pětadvacetiletý krajní záložník by v Jablonci mohl nahradit Stanislava Tecla, který má namířeno do Slavie.