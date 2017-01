Železník: Bojovat ve Slavii? Ani trenér Šilhavý nevěděl, na čem jsem

Absolvoval se Slavií exotické soustředění na čínském ostrově Hainan, po návratu se však rozhodl Eden opustit. Útočník Lukáš Železník zamířil do Mladé Boleslavi. „Chtěl jsem se probojovat do sestavy, ale zjistil jsem, že ani trenér sám neví, na čem jsem. Chtěl jsem někam patřit,“ vysvětlil Železník pro iSport TV svůj krok po prvním zápase za Středočechy, v němž pomohl k remíze 1:1 s Jabloncem a postupu do Final Four Tipsport ligy.