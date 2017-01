Konec nejistoty Bohemians! Praha jim pronajme Ďolíček za 1,5 milionu ročně

Zastupitelé hlavního města dnes schválili smlouvu s fotbalovým klubem Bohemians Praha 1905 o budoucím pronájmu vršovického stadionu Ďolíček. Podle dřívějších vyjádření zástupců majitele, investičního fondu Safety Real (dříve Bohemians Real), by mělo jít o poslední krok nutný k uzavření kupní smlouvy s městem. To za stadion zaplatí 121,7 milionu korun.

Vršovický klub by měl podle nájemní smlouvy platit městu po dobu deseti let roční nájemné 1,5 milionu korun. Nynější kontrakt s majitelem Ďolíčku by "Klokanům" vypršel v létě po skončení ligové sezony.

"Smlouvu Bohemka podepíše s Prahou jako budoucím majitelem stadionu co nejdříve. Nájemní smlouva potom začne platit ihned po dokončení převodu vlastnictví nemovitosti," uvedl na klubovém webu ředitel Bohemians 1905 Darek Jakubowicz.

Zastupitelé zvažovali i navýšení ročního nájemného o 300 tisíc korun, což byla výše druhé obdržené nabídky. Ta ale podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) nepřišla v požadované lhůtě, zastupitelé ji proto nepodpořili.

"Bohemka už nebude muset žít v trvalé nejistotě, budeme se moci soustředit plně na fotbal a řešit stejné problémy jako ostatní ligoví konkurenti. Hlavní město si zaslouží velké díky za záchranu tradičního stadionu, který patří k Bohemce již téměř 85 let," konstatoval Jakubowicz.

Podle Procházky by nákup stadionu ze strany města neměl být precedensem. "Praha by si měla vytvořit koncepci sportu a říct si, co chce vlastnit a provozovat a co ne. A bude to souviset i s tím, jaké prostředky do majetku bude vkládat," řekl Procházka. Podle něj je logické, že když město vlastní stadion, tak ho nabízí za tržní nájemné nebo ho využívá víc klubů.

O převodu stadionu se jedná od roku 2011 a ligovým fotbalistům způsobovala nejistota značné potíže. Stadion chtěla původně získat městská část Praha 10. Nabízela majiteli směnu za sousední pozemek a doplatek 49 milionů korun, to ale magistrát nechtěl dovolit.

Právě pozemek, který má do správy svěřený městská část a kde provozuje parkoviště, byl předmětem sporu mezi oběma samosprávami. Magistrát požadoval jeho vrácení ze správy městské části, ta zase měla podmínky k jeho budoucímu využití.

Vznikla proto komise se zástupců radnice i magistrátu, která se budoucností této části Vršovic bude zabývat. Městská část žádá zejména zachování parkovacích míst, blokovou zástavbu a zachování biokoridoru podél Botiče.

