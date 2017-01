Slavia nemá dost! Jednala o Stochovi, Fenerbahce ale chtělo příliš

Záloha Slavie je už takhle jedna velká tlačenice, ale i tak se do ní div že nepřimíchal další kus. Ne ledajaký, bývalý slovenský reprezentant, výborný fotbalista, ovšem taky neřízená střela Miroslav Stoch.

První informace, že Slavia jedná s Fenerbahce, se objevila o víkendu. V neděli se Sportu podařilo získat vyjádření Stochova manažera Milana Lednického. „Byli jsme se Slavií ve velmi úzkém kontaktu a byla to pro nás jedna z dobrých možností, co se týče hráčovy budoucnosti,“ potvrdil Lednický.

Jenže celé jednání nakonec spadlo pod stůl. Na sobotní schůzce Lednického s šéfem Fenerbahce Azizem Yildirimem se víceméně možnosti „sešívaných“ rozbily o požadavky tureckého klubu. „Nedošli jsme k dohodě. Řekl bych to tak, že dohodnout se na podmínkách, které jsou běžné ve Fenerbahce, je dost komplikované,“ svěřil se kulantně Lednický.

„Dá se říct, že jedním z problémů mohl být hráčův plat, ale šlo ještě o jiné finanční nároky, které si Fenerbahce kladlo. Ze strany Slavie to opravdu byla velmi seriózní nabídka a chci jí za to poděkovat, ale zkrátka to nevyšlo,“ smířil se s výsledkem jednání Lednický.

Stoch měl podle plánu jít do Edenu na půlroční hostování, které by se díky uvažované opci mohlo v létě proměnit v přestup. Ve Fenerbahce nemá ustláno v základní sestavě, nastoupil všehovšudy třináctkrát, z toho v turecké Süper Lig jen pětkrát. Šance dostával spíš v pohárových zápasech, třeba v předkole Evropské ligy se ve dvou utkáních proti Grasshoppers Curych trefil třikrát. Další gól dal Zorji Luhansk ve skupinové fázi.

„Neodehrál na české poměry málo zápasů, ale je pravda, že i já tvrdím, že moc nehraje. Proto jsme hledali různé možnosti, jak to řešit. Osobně si myslím, že nabídka Slavie byla pro Miňa velmi zajímavá,“ uvažuje Lednický.