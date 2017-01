Barák odejde! Slavia se dohodla s Udine na přestupu od léta

O tom, že konkrétním zájemcem v Itálii o Baráka je Udinese, informoval jako první deník Sport. Slavia svého klíčového hráče nejdřív nechtěla pustit, nakonec se ale s italským celkem dohodla.



„Italský klub Tondu dlouhodobě sledoval a Slavii v posledních týdnech zaslal sérii nabídek. Pro nás bylo nepředstavitelné, že bychom o hráče přišli před jarní sezonou a nabídku tohoto typu jsme bezprostředně odmítli," uvedl v rozhovoru pro klubové stránky Slavie předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

"Udělali jsme maximum proto, abychom hráče základní jedenáctky týmu udrželi. Současně jsme se rozhodli, byť hodně neradi, akceptovat přání hráče splnit si jeho sen jít hrát do italské ligy a dokonce přímo do Udinese. Tonda si přál porvat se s klubem o mistrovský titul a požádal o uvolnění v letním přestupovém termínu. Představenstvo klubu hráče dnes v noci na mimořádném zasedání uvolnilo k termínu 1. 7. 2017," dodal Tvrdík.

Prozradil i další detaily transferu. "Částka za přestup přesáhne 80 milionů a bude stoprocentně uhrazena v letošním roce. Dnes a zítra probíhá hráčova zdravotní prohlídka a dohoda na přestupu bude finalizována v krátké době."

Tvrdíka odchod jednoho z nejperspektivnějších hráčů v kádru mrzí. „Osobně jsem se s hráčem sešel dvakrát, jednou dokonce u něj v Příbrami. Jsem si jist, že Slavii má rád, fanoušky miluje, ale je to mladý hráč s obrovskou ambicí uspět v nejlepších soutěžích světa. Bylo to možná nejtěžší rozhodnutí, které jsem v klubu udělal. Tonda má v hlavě srovnáno, proč chce do Udinese a my jsme ho již nedokázali přesvědčit pro vizi Slavie, kterou chceme budovat. Nebylo to o penězích. Bylo to o jeho snu," vysvětlil šéf Slavie.

Barák přišel do Slavie před rokem z Příbrami a svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu, kde při debutu v listopadové přípravě s Dánskem hned skóroval. V první lize talentovaný středopolař zasáhl do 36 zápasů a vstřelil deset gólů, na podzim se ve 14 utkáních trefil třikrát.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Brno - Slavia: Barák otevřel skóre po hrubce Lutonského, 0:1 • VIDEO iSport TV

