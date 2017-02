Rozbitá Bohemka! Přišla o brankáře Berkovce a málem se poprala s Maďary

PŘÍMO Z TURECKA | Málem se servali jako koně! Přípravný duel Bohemians s maďarským MTK Budapešť (2:1) na soustředění v Beleku vrcholil hromadnou potyčkou u střídačky „klokanů“, na hřiště vběhli i členové realizačních týmů. Impulzem byl zákrok osmnáctiletého hráče zelenobílých Antonína Vaníčka. Borci se drželi pod krkem, žduchali do sebe. Za český tým vystupoval velmi aktivně například záložník Michal Švec. „Proto hraju tyhle zápasy nerad. Většinou se něco semele. Oni jsou divocí, jde o zdraví,“ prohlásil pro iSport.cz trenér Miroslav Koubek.

On sám zůstal stranou, ponechal si nadhled. Od první půle však měl špatný pocit. Navíc přišel o brankářskou jedničku Martina Berkovce. „Protihráč do něj zajel stylem kung-fu, úplně zbytečně,“ stěžoval si Koubek. „Tento zákrok to všechno spustil,“ dodal.

Posila ze Slavie musela střídat. Má oteklý prst a podstoupí vyšetření. „Nevypadá to moc dobře,“ chmuřil se trenér, jenž musel nuceně měnit rovněž záložníka Tomáše Bergera. „Tahá mě zadní stehenní sval,“ ukazoval na střídačku na začátku druhého poločasu. Menší zdravotní problém hlásil rovněž Dominik Mašek.

Na Koubka během hry startoval maďarský kolega, jemuž se nelíbil jeden zákrok. Začal se rychle blížit k trenérovi „klokanů“ a vypadalo to, že se na něho vrhne. Pak si to rozmyslel, Koubek si zaťukal na čelo a byl klid. Jen na chvíli….

Zápas, který měli Bohemians v herní moci, končil hromadnou strkanicí.