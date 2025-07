Plzeň táhne Vydra, systém s „obrem“. Před zraky Haška bodoval i Slončík

Herní kemp v Rakousku zahájili plzeňští fotbalisté úspěšně. Proti Botosani zvítězili 2:0, obě branky obstaral v prvním poločase Matěj Vydra. Viktoria poprvé v přípravě nastoupila s reprezentanty, po přestávce si premiéru odbyli Denis Višinský (22) a Adrian Zeljkovič (22). Co ukázal duel proti rumunskému soupeři, pro kterého znamenal generálku před sezonou? Přímo na místě ho sledoval i trenér národního týmu Ivan Hašek.

V alpském Westendorfu, tradičním místě pro soustředění Viktorie Plzeň, odehrál český vicemistr první utkání v pátek proti rumunskému Botosani. Trenér Miroslav Koubek protočil celkem sedmnáct hráčů v poli. Celý zápas odchytal Martin Jedlička, plnou minutáž dostala i defenzivní trojka Dweh, Markovič, Jemelka.

Sehraná trojice naskočila do utkání společně po delší době, srbský stoper vypadl kvůli zdravotním problémům na začátku dubna. Markovič (25) už po zdravotní pauze trénuje v přípravě naplno, před odjezdem do Rakouska odehrál poločas přípravy s Budějovicemi (2:0).

Plzeň rozhodla zápas s Botosani během první půle, dvakrát skóroval Matěj Vydra. Nejzkušenější plzeňský forvard navázal na hattrick proti Komárovu, velmi dobře vypadala spolupráce v útočné trojce s Pavlem Šulcem a Tomášem Ladrou.

„Mates má fazonu, je to vidět na trénincích i v zápasech. Maká, nevypustí jediný souboj a profituje z něj celý tým,“ chválil rozjetého forvarda při hodnocení zápasu pro klubový youtube kanál plzeňský asistent Jan Trousil.

Trenéři postavili sehranější jedenáctku do první půle. V rozestavení 3-4-3 fungovala z minulé sezony nejvíc vytěžovaná defenzivní trojka, uprostřed pole vedle Lukáše Červa operoval Matěj Valenta. Na levém kraji místo Cadua bojoval o místo zkušený Jan Kopic, vpravo Amar Memič.

„Kromě prvních patnácti minut, kdy byl soupeř běhavější a agresivnější, jsme zápas ovládli. Vydrys dal dva góly, další tři nebyly uznané kvůli ofsajdu. Šlo o velice dobrou prověrku,“ dodal Trousil.

Plzeňské premiéry

Ve druhém poločase nastoupili hráči, kteří na sebe tolik zvyklí nejsou. Poprvé v plzeňském dresu naskočili Denis Višinský (22) a Adrian Zeljkovič. Slovinský reprezentant, vousatý, důrazný a 191 centimetrů vysoký „obr“ přišel z Trnavy a na hřišti byl i díky své urostlé postavě hodně vidět.

Trenéři jej postavili do pozice čisté defenzivní šestky, rozestavení pro druhý poločas přehodili na 3-1-4-2. Před Zeljkovičem operovali na krajích Bello s Doskim, uprostřed vyplňovali ofenzivní prostor Višinský s Tomem Slončíkem. Nahoře potom africké duo Prince Adu, Rafiu Durosinmi.

Plzeň si v novém složení s pozměněným systémem dopředu už tolik šancí nevytvořila, nicméně takticky vypadala velmi slušně. Nejvíc vidět byl Slončík. Zahrával standardky, chodilo přes něj hodně ofenzivních akcí. Výkonem určitě zabojoval o místo v kádru, technicky jde o výborného, navíc perspektivního hráče. Určitě výkonem potěšil i reprezentačního trenéra Ivana Haška, který zápas sledoval přímo na stadionku ve Westendorfu.

Viktoria hraje hned v sobotu další zápas, od 15:30 vyzve Osnabrück, tým ze třetí německé ligy. Prostor dostanou i hráči, kteří nenastoupili proti Botosani - obránci Paluska, Spáčil, Hejda, záložníci Havel, Panoš, Souaré a útočník Kabongo.

„Chceme, aby kluci měli vytížení. Kromě stoperů se vystřídali po 45 minutách, zítra (v sobotu) to bude stejné, akorát nastoupí jiná stoperská trojice. Zbytek si zase kluci rozdají po poločase. Tak jsme to chtěli, aby kluci dostali víc prostoru se ukázat. Je tady hodně nových, bylo by nefér, aby dostali jeden poločas a tím bychom s nimi končili. Proto tady máme jeden vložený zápas,“ vysvětlil Trousil.