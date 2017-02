Záhada v Bohemians! Veterán Čížek skončil, v klubu nevědí proč

PŘÍMO Z TURECKA | Tři týdny před ligou přišel Tomáš Čížek (38) za trenérem: Sorry, končím. „Nečekal jsem to,“ přiznal kouč Bohemians Miroslav Koubek. Na soustředění v Turecku už je tým bez svého nejzkušenějšího hráče. Otazníky zůstávají. Sám hráč nabídku deníku Sportu k vysvětlení nevyužil. „Netušíme, proč se tak rozhodl. On o tom nechce veřejně mluvit,“ uvedl záložník Dominik Mašek po zápase s MTK Budapešť (2:1).

Trenér i hráči mluví stejně. Nemají tušení, proč Tomáš Čížek nechce dál hrát za Bohemians. Konkrétní důvod se nedozvěděli. „Neřekl mi ho,“ přiznal kouč Koubek, jenž neměl signály o záložníkových úmyslech. Po vleklém zranění třísel s ním měl dohodu o minutáži, kterou mu na hřišti dopřeje. Už neplatí, rychlonohý technik zůstal doma a připravuje se s juniorkou. Jeho návrat do mužstva je prakticky vyloučený. „Řekl to jasně,“ pokrčil rameny Koubek.

Něco se muselo stát. Ale co? Je to záhada. Kouč měl za to, že vše běží podle plánu. „Začal sezonu v sestavě, pak se zranil. Uzdravil se a říkal jsem mu, že ho budu využívat na dvacet třicet minut. Bude mu devětatřicet let, na celý zápas už to v lize není. V přípravě normálně trénoval. Neviděl jsem, že by se dělo něco zvláštního,“ podivoval se následnému rozhodnutí mazáka.

V kolektivu prý Čížek fungoval bez problémů, mladší hráči ho brali. Smlouvu má v klubu do léta. „Měli jsme dva starší hráče, ještě Pepu Jindřiška. Oba se chovali pozitivně,“ podotkl Koubek. „Nevím, co za tím vězí a jestli má Tomáš nějaké nové angažmá. Každopádně to přišlo z jeho vůle,“ dodal.

V šatně se Čížek rozloučil, své důvody ale na spoluhráče nevybalil. A oni se po nich nepídili. „Nevíme, co za tím je a respektujeme, že se k tomu nechce vyjadřovat. Mluvil o tom s trenérem, už to není naše věc. Musíme to brát tak, jak to je,“ prohlásil Dominik Mašek, který je důležitým článkem nového systému hry. Možná v něm Čížek neviděl adekvátní uplatnění…

Mašek se rozhodl: Ještě zůstanu

„Klokani“ v zimě pilují rozestavení 4 – 3 – 3, v ofenzivní formaci má jednadvacetiletý dravec Mašek místo na kraji. „Snažíme se hrát dominantní fotbal s míčem,“ nastínil Koubkovu filozofii. Do základu se dere klubový srdcař David Bartek, jehož kouč v sobotu vychválil. „Vede si velmi dobře. Tentokrát hrál lépe než Kuchta, který je ale po zranění. Proti Příbrami dostal do hlavy,“ upozornil.

Proti posílenému MTK Budapešť to Bohemce šlapalo, nad předposledním celkem maďarské ligy měla v dešti navrch. „Byli jsme lepší,“ věděl Mašek, jenž měl v zimě nabídky na přestup. Po reprezentantovi do 21 let toužila česká elita. „Je to pravda. Ty kluby nebudu jmenovat, ale možnosti odejít jsem měl. Rozhodl jsem se, že zůstanu. V Bohemce mám větší šanci pravidelně hrát, což je pro mě i vzhledem k EURO důležité,“ konstatoval uvědoměle.

Trenér Koubek se jen pousmál. „On za mnou vždycky přijde, že zůstává.“ Také podle zkušeného kouče je lepší, když se talentovaní mladíci obouchají v Bohemians. „Oni nejsou hloupí. Vědí, že tady mají skoro jisté, že budou nastupovat,“ poznamenal kouč, jenž má v kádru hned čtyři Lavičkovy svěřence.

Kromě Maška se na vrchol sezony chystají bek Milan Havel a záložníci Michal Hubínek s Martinem Haškem. „To víte, že už se o tom bavíme. Máme silné mužstvo a výborného trenéra Lavičku. Můžeme udělat na šampionátu úspěch,“ ujistil Mašek.

Teď má však v hlavě prioritně klub. Ten zápolí se zdravotními lapáliemi důležitých borců. Hašek kvůli kolenu do Turecka vůbec neodletěl, délka jeho pauzy je stále nejistá. „Snad nebude mít přetržený vaz,“ modlil se kouč před středečním vyšetřením. Mimo zápasový režim je estonský tahoun Siim Luts, na soustředění trénuje s omezením. A nejspíš první jarní kolo nestihne.

Téměř fit už je ruský střelec Jevgenij Kabajev. „Možná by už mohl hrát, ale nechceme riskovat,“ vysvětlil Koubek. Novým zásahem je odstoupení brankářské jedničky Martina Berkovce, jemuž soupeř v sobotu nešetrným kopem poranil prst. „Má ho napuchlý,“ hlásil trenér.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohemians - Jablonec: Kuchta vybojoval míč a Čížek dal na 2:0 • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Bohemians - Sparta: Nestárnoucí Čížek! Zbavil se obránců a vystřelil na Bičíka • VIDEO iSport TV