Remíza s Žilinou? Jsme spokojení, Rostov bude zcela jiný, řekl Kadlec

Vedli 1:0, ale generálku do vítězného konce dotáhnout nedokázali. Sparťanští fotbalisté remizovali s Žilinou 1:1, přesto byli hráči optimističtí. „S hrou můžeme být spokojení. Žilina podala sympatický výkon, ale s Rostovem to bude zcela jiný zápas,“ řekl po utkání Michal Kadlec, který ze sparťanských stoperů odehrál největší porci minut.

Jak hodnotíte poslední přípravný zápas před zápasem s Rostovem v Evropské lize?

„Chtěli jsme vyhrát a nedostat gól. Prostřídali jsme dost hráčů, což není pro každého ideální, když jde do rozehraného utkání. Myslím si, že s hrou můžeme být spokojení. Žilina podala sympatický výkon. Čekali jsme, že bude chtít hrát fotbal a to nám také potvrdili. Co víme o Rostovu, tak to bude zcela jiný zápas. Hrají odlišným stylem. Dnes jsme chtěli něco vyzkoušet, ale soupeř nám to nedovolil. Jaký to teda byl test, se teprve uvidí. Někdy je lepší hrát 1:1 v generálce, než poté v soutěži.“

Rostov zavřel všechny tréninky a přípravné zápasy. Víte tedy o nich vůbec něco?

„To je jejich věc. Tohle nerozhoduje. Myslím si, že jsme si je dost nasledovali v minulém roce. Video vám sice může něco napovědět, ale v utkání pak může být všechno jinak. Nás to neovlivnilo. Připravovali jsme se tak, jako kdyby měli zápasy otevřené.“

Co konkrétně o nich už víte?

„Víme, že hrají vzadu na pět obránců, tuším, že systém 5-3-2. Jiný styl než Žilina. To je tak vše, co vám mohu říct. Víc bych stejně nemohl. Pro nás je důležité, abychom se na ně nyní připravili, tam uhráli dobrý výsledek a doma potvrdili postup.“

Co říkáte na negativní reakce fanoušků z kotle na Tiémoka Konatého?

„My jsme s tím počítali. On asi taky. Na začátku byl jenom pískot, poté jsem slyšel na druhé tribuně zase tleskání. Myslím si, že to je o pár zápasech, aby Timmy ukázal fanouškům, že je platným hráčem pro Spartu. Udělal chybu, člověk jich v životě udělá hodně a každý by měl dostat druhou šanci. To se stalo a u nás v kabině s tím nemá nikdo problém. Chtěl bych o to poprosit i fanoušky. Nemusíme mu fandit, ale aby na něj aspoň nepískali.“

V zápase působil rozhozeně, myslíte si, že je dost silný na to, aby ten tlak fanoušků ustál?

„To se uvidí. Není to jednoduché, když na vás vlastní fanoušci pískají. Bude to všechno o něm, jak se mu bude dařit. My hráči a realizační tým se mu snažíme pomoct. Doufejme, že bude většina fanoušků, kteří mu budou fandit a když budou proti, tak ať mlčí.“

