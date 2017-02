Dukla je jiná a vítězí. Hračičky nahradila Holendova síla i talent Sparty

V útoku už není lehkonohý technik Néstor Albiach, sprinter Aldin Čajič, ani habán Jean-David Beauguel s čapím krokem. Dukla se na jaře opře o siláka Jana Holendu, na nějž mají lítat z krajů ostré centry. „Vzali jsme ho kvůli povaze i fotbalovým kvalitám. Do týmu perfektně zapadl,“ pochvaloval si Drsek nový stožár na hrotu. Kolem plzeňské posily budou kmitat Peter Olayinka, Jan Juroška, Branislav Miloševič či Patrik Brandner, novic z Příbrami.

Ambice na ligové minuty si dělá rovněž dvacetiletý Nigerijec Emmanuel Edmond, který je v klubu od listopadu. „Uvidíme, jak dlouho tady zůstane. Ale šanci dostane,“ ujistil Drsek. Totéž platí o Zinedinu Mustedanagičovi, osmnáctiletém přírůstku ze Sparty. „Ještě to samozřejmě není hotový hráč,“ poznamenal Hynkův pobočník. Talentovaný Bosňan je šťastný, že na něj Dukla ukázala.

Ví, že na Letné by si na jaře pořádně nekopl. „Hostování jsem řešil už v prosinci, poté se něco zkomplikovalo. Na poslední chvíli mi volal můj manažer a řekl mi, že o mě má zájem Dukla. Okamžitě jsem souhlasil a teď jsem tu. Je to pro mě velká zkušenost,“ chrlil ze sebe.

K mužstvu se přidal i rekonvalescent Štěpán Koreš, který byl celý podzim mimo hru. Na ligu ještě připravený není. „Snad v průběhu jara naskočí,“ přál si Drsek, jenž většinu odchodů očekával. Jen transfer záložníka Jakuba Považance do Jablonce přišel nečekaně. Tým je však prý schopen se s ním vyrovnat. I s Néstorovou absencí? „Jsem zvědavý, jak se ve Spartě chytne. U nás měl víc volnosti, tam bude muset hodně bránit. Hlavně v evropských pohárech,“ podotkl bývalý bundesligový obránce.

A ještě jedna věc k Dukle. I když se říká leccos, pořád platí, že hlavním trenérem je Jaroslav Hynek. Tento fakt o rok mladší Drsek zdůraznil. Stojí o to, aby měla veřejnost správný pohled na věc. „Nemáme model Sparty s Holoubkem,“ řekl jasně. „Jarda je hlavní, a to nejen proto, že zatím nemám profi licenci. Doufám, že ji v létě mít budu. Každopádně je to tak, že já jsem asistent. Možná něco víc, protože jsem hrál v Německu a nasbíral nějaké zkušenosti, ale pořád asistent. Chci, aby to lidé věděli,“ shrnul čtyřicetiletý trenér.

Do světa pouští celek z Julisky i výborné výsledky v přípravě. V Turecku skolil Těrek Groznyj (4. tým ruské ligy), makedonského lídra Vardar Skopje a exVrbův Anži Machačkala. Proti silným sokům nasázel celkem 8 branek! Ono to s tou oslabenou ofenzivou možná nebude tak horké…