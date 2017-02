Vezme Sparta Rosického do ruských mrazů? Rozhodujeme se, řekl Požár

První soutěžní zápas Sparty v roce 2017 je za dveřmi. Už ve čtvrtek se Letenští utkají v play off Evropské ligy s ruským Rostovem. Bude u toho i Tomáš Rosický, který v přípravě neodehrál ani minut? Trenér Tomáš Požár jeho start v mrazivých podmínkách, kde teploty vyšplhají až na -18 stupňů pod nulou, nevyloučil. „Rozhodneme se v průběhu dvou dnů,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci. Jak hodnotí zimní posily a co si slibuje od kádru v jarní části sezony, se podívejte v článku.

O Rostovu

„Chceme tam uspět. Hrají se dva zápasy a podle toho také přizpůsobíme taktiku a naše záměry, které na oba duely máme připravené. Máme proti sobě velmi kvalitní tým s dobře organizovanou hrou. Získat informace o Rostovu nebylo snadné. Soupeř přistoupil k přípravě velmi seriózně, abychom neměli šance se připravit na jejich tým a způsob hry. Byli velmi pečliví a zodpovědní. Nicméně si myslím, že máme dost informací od svých zdrojů a i našeho člověka. Není úplně vhodné mluvit o jeho síle a slabinách, ale Rostov má velmi dobrou a organizovanou defenzivní část hry. K tomu rychlý přechod do útoku a ve středu pole mají velmi kvalitní hráče, kteří jsou dobře připraveni. Mají velkou sílu.“

O nominaci Rosického k utkání

„Na to, zda s námi odcestuje do Ruska, zatím nedokážu odpovědět. Rozhodneme se v průběhu dvou dnů.“

O zimě v Rusku

„Karty jsou rozdané oběma stejně. Ten zápas musíme odehrát v takových podmínkách, jaké v Rostově jsou. Jak to bude tým snášet, se teprve uvidí. Nicméně by to pro nás neměl být výrazný problém a nemělo by to bránit tomu, co chceme předvést.“

O posilách

„Do posil počítám i Timmyho Konatého, který se vrátil. Beru ho jako okamžitou pomoc. Má kvalitu a týmu může přinést prvky, které naší hře scházely. To samé Néstor, který je už adaptovaný na naší soutěž. Měl by mít okamžitý přínos. U Bogdana Vatajelua je znát, že přišel z jiného prostředí a bude potřebovat určitý čas, aby si zvykl a aklimatizoval se. S tím jsme ale počítali.“

O početné marodce na podzim

„Bylo to jedno z nejdůležitějších témat, které jsme vyhodnocovali. Řešili jsme všechny možné aspekty a příčiny, proč tomu mohlo být. Měli jsme náročný program, ve kterém bylo hodně zápasů. Tým nebyl až tak široký a hráči tolik nerotovali. Těch aspektů tam bylo víc. Nyní se snažíme neudělat podobné chyby jako v loňském roce, kdy jsme nebyli připraveni s počtem hráčů připraveni na dvě soutěže.“

O nové herní tváři

„Chtěl bych vidět tým, který bude vyhrávat každý zápas. Hodně se řešilo, že Sparta nebyla na podzim dominantní a vycházela z bloku. Ono to přineslo nějaký efekt. Nyní jsme se zaměřili na způsob hry, který by měl být jiný, víc dominantní. Naší sílu ale prověří až soutěžní utkání.“



Negativní reakce na Konatého škodí Spartě Adam Kotalík, generální ředitel „Už během zápasu se Žilinou došlo ke dvěma reakcím na Timmyho. Byly i reakce negativní, se kterými jsme určitým způsobem počítali, ale musím říct, že nás velmi potěšila reakce těch ostatních fanoušků, kteří na to negativní skandování a pískání zareagovali potleskem. Tím potleskem pak reagovali celý zápas na Timmyho dotek s míčem a tím se ho snažili podpořit. Pevně věřím, že mezi sparťanskými fanoušky bude většina těch slušných a rozumných, kteří mu druhou šanci dají, čímž mu umožní, aby byl pro Spartu prospěšným hráčem. Negativní reakce neovlivňují jenom Timmyho, ale celou souhru týmu a poškozují celou Spartu. Věřím, že si ti fanoušci uvědomí a že tím akorát škodí Spartě. Pokud jsou to opravdoví fanoušci, tak věřím, že si to už odbyli tímto zápasem a už to dělat nebudou.“