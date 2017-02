Nový plzeňský Horváth? Ivanschitz to má nastavené jinak, tvrdí Šádek

Z plzeňských posil dostane na startu jara nejvíc prostoru, pravděpodobně jako jediný z nových tváří začne proti Příbrami v základní sestavě. Andreas Ivanschitz se může stát největší osobností ePojisteni.cz ligy, klíčem k plzeňské obhajobě a jakýmsi „novým Horváthem“. Nebo taky ne, pokud rakouský bard přechod do Česka nezvládne. „Pevně věřím, že už je připravený,“ uvedl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

Od Ivanschitze si v Plzni hodně slibují. Levonohý záložník zabral místo podhrotota, odkud by měl dirigovat západočeské útoky. Vyniká kvalitní rozehrávkou, standardními situacemi i střelbou, nebojí se sám tlačit do koncovky. Navíc působí jako vzorný profesionál, vyklidněný táta od rodiny, který ví, co od života a zbytku fotbalové kariéry chce.

„Přichází s výborným PR, hodně od něj očekáváme. Aby to potvrdil, musí frajer nejdřív něco ukázat na hřišti,“ upozornil generální ředitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

Někdejší kapitán rakouské reprezentace okusí českou ligu v pokročilém fotbalovém věku. Ve Štruncových sadech věří, že by na hřišti mohl napodobit vůdcovské schopnosti, kterými mužstvo řídil Pavel Horváth.

„Morálně jsou naprosto odlišní. Pavlovi se nemůže rovnat v podstatě vůbec nikdo, jsou jako černá - bíla. Andy to má nastavené maličko jinak, než to měl Pavel. To byl výjimečný fotbalista, tím ale neříkám, že jím u nás nebude Andreas. Má za sebou výborné věci, ale kvalitu musí ukázat v české lize,“ zopakoval Šádek.

„Jsou totálně odlišní, jako lidé i jako fotbalisté,“ souhlasil se svým nadřízeným trenér Roman Pivarník.

Ivanschitz se k mužstvu připojil v průběhu přípravy, po návratu z USA (nastupoval za Seattle Sounders) musel dohnat tréninkové manko. Odehrál většinu testovacích zápasů, aby si co nejvíc přivykl na nové spoluhráče. Vynikal při standardních situacích, v kombinaci to ale leckdy vázlo.

„Jako nový hráč musíte zapomenout na minulost a znovu ukázat kvalitu. Pavel měl fotbal postavený trošku jinak, Andy dokáže balony vyvážet a víc s míčem běhat. Pavel hrál o pozici níž, režíroval a přenášel hru. V tom se liší, fotbal se také změnil,“ srovnal Ivanschitze se svým současným asistentem a plzeňskou legendou zkušený trenér.

Fotbalisté Plzně vstoupí do ligového jara v sobotu zápasem s Příbramí. Během zimní přestávky přivedlo vedení plzeňského klubu několik posil. Nejvýraznější je rakouský prezentant Adreas Ivanschitz. V jeho přínos pro tým věří i kapitán mužstva Roman Hubník.

Zkušený záložník plní na západě Čech i průkopnickou roli. Je prvním hráčem z Rakouska, nemluví česky ani slovensky, tedy jazyky, které vládnou v plzeňské kabině. „Je to velká posila. Snažíme se mu v kabině i na hřišti pomoct, pro něj také nebylo jednoduché přijít z ciziny do Čech,“ pravil kapitán Roman Hubník.

Klub si od fotbalového světoběžníka slibuje, že v případě zdařilého angažmá by mohl v Plzni otevřít dveře dalším zahraničním akvizicím. „Může se stát, že se jen potřeboval vrátit do Evropy a už sem k nám nikdo takový nepůjde,“ zamyslel se Šádek.

„Jeho přístup k fotbalu a životu je vzorový, slyšel jsem to i od Pospěcha nebo kluků, co s ním byli ve Španělsku. Je otázka, jestli se mu to u nás povede, bude platný a v lize bude výrazně vidět. Pak se může stát, že sem bude chodit víc hráčů třeba z polské ligy,“ uzavřel.